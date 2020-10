Edit Pjaf najbolja na 23.Tremi

Sofija Belotić Pre: 4 sata Nema komentara

Ruma- Svetlana Bojković „Umetnost glume ili traganje za istinom“, naziv je izložbe posvećene poznatoj glumici Svetlani Ceci Bojković koja je otvorena 24. septembra u Zavičajnom muzeju Ruma kao zvanični početak 23.pozorišnog festivala „Art trema fest“ Gradskog pozorišta Ruma. Autor izložbe kojom je otvoren festival je dr Zoran Maksimović, direktor Pozorišnog muzeja Vojvodine. On je ukazao da je ona nastala povodom pet decenija godina umetničkog rada Svetlane Bojković i povodom nagrade za životno delo za zasluge u pozorišnoj umetnosti koju je dobila od Sterijinog pozorja. To je najviša Sterijina nagrada i Pozorišni muzej i Sterijino pozorije su tim povodom priredili ovu izložbu 2019. godine. On je podsetio da je Ceca Bojković za pet decenija rada dobila isto toliko priznanja i nagrada. Izložba je prvi put predstavljena prošle godine na Sterijinom pozorju, a bila je i na Palićkom festivalu i u Vršcu, a sada u Rumi.

-Čast ali i odgovornost su bili da radim izložbu jedne ovako velike umetnice. Zaista smo dobro sarađivali. Izložba je podeljena i govori o njenom pozorišnom opusu, radu na TV, filmskom opusu i radio dramama kojih je imala čak 76, rekao je Maksimović.

Branislava Konjević, direktorka Zavičajnog muzeja Ruma je izrazila zadovoljstvo što je ova izložba 23. Trema festa, koji je proslavio Rumu u pozorišnoj umetnosti, upravo otvorena u Zavičajnom muzeju.Koordinator projekta Art Trema Festa Zoltan Fridman je ukazao da je želja ovogodišnjeg festivala da pruži publici dobre vibracije sa scene, ali ipak uz poštovanje svih preventivnih mera vezanih za korona virus. Zato je i na izložbu, ali i sve organizovane programen ulazio ograničen broj posetilaca, u više navrata. Publici su deljene i maske sa znakom Art Trema Festa.

Tokom četiri dana trajanja festivala publika je u Kulturnom centru i u Sali Doma omladine mogla da pogčeda nekoliko predstava, „Šta ćemo sad?“ Yugo art produkcije, zatim autorski projekat Đorđa Vukašinovića iz Banja Luke“ Edit Pjaf“, kao i autorski projekat Uroša Mladenovića iz Teleport teatra Paraćin Stvar izbora, a poslednjeg dana prikazana je predstava-mjuzikl na engleskom „Mala prodavnica strave“ koju su pripremili učenici rumske gimnazije. Takođe su bile organizovane dečije radionce, promocija monografije „Od proscenijuma do rikvanda“ Sekule Petrovića i Stevana Pištevića i scenska instalacija “Vizuelizacija Fundusa“ kao nematerijalne baštine u produkciji Gradskog pozorišta Ruma.

Tremin žiri aktivnih građana u kulturi doneo je jednoglasne odluke, pa je Tremina zlatna maska za najbolju glumicu 23. Art Trema Fest Ruma 2020. dodeljena Sofiji Juričan za ulogu Marije u predstavi Šta ćemo sad? u produkciji Yugo art Beograd, Tremina zlatna maska za najboljeg glumca 23. Art Trema Fest Ruma 2020. dodeljena je Ivanu Đorđeviću Džudiju za ulogu Filipa u predstavi Šta ćemo sad? u produkciji Yugo art Beograd. Specijalna nagrada za dramatizaciju i autorski rad dodeljena je Urošu Mladenoviću za predstavu Stvar izbora – zašto slušam Marčela Teleport Teatra iz Paraćina, specijalna Tremina maska dodeljena je POzorišt rumske gimnazije za ukupan doprinos Art Trema Fest projektu. Zlatna Tremina maska za najbolju predstavu na 23. Art Trema Fest Ruma 2020. Dodeljena je Đurđi Vukašinović za predstavu Edit Pjaf iz Banja Luke.

