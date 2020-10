Duga tradicija saborovanja sremskih bibliotekara

Sofija Belotić Pre: 14 sati Nema komentara

Irig- U Srpskoj čitaonici u Irigu održan je 57.sabor bibliotekara Srema. To je prva zvanična manifestacija u Srpskoj čitaonici od početka epidemije, a sremski bibliotekari su je dočekali sa velikim nestrpljenjem i programom prilagođenim aktuelnoj situaciji, rekla je Ružica Stanković, predsednica Podružnice bibliotekara Srema.

-Kao što je Vukov sabor u Tršiću, tako i mi bibliotekari imamo ovaj sabor u Irigu i to smatramo nekom svojom zanatskom slavom, svi smo srećni i svi neko bibliotečko vreme merimo po saboru, da li se nešto desilo pre sabora ili posle. To nam je vreme rezervisano samo za Irig i sabor bibliotekara koji rado očekujemo. Mnogo nam znači da se okupimo, prepoznamo, upoznamo nove kolege, ispratimo stare u penziju, kao što je to slučaj sa direktorom rumske biblioteke, da razmenimo neka svoja iskustva, da proguramo neke nove ideje, jer to je naš trukovni sastanak, rekla je Ružica Stanović.

Ove godine program sabora i čitavu organizaciju osmislili su sami bibliotekari. Pozdravnu reč održale su Vera Novković, direktor Srpske čitaonice u Irigu i Branislava Tanasić, predsednica Organizacionog odbora 57. Sabora. Ove godine izostali su gosti, a svaka biblioteka osmislila je svoj deo programa , tako da je povogodišnjo sabor, osim stručnog skupa, bio i prilika da se sagleda šta se radilo tokom protekle godine.

-Nismo odustali, od 1962.godina saobr samo jednom nije održan iz objektivnih razloga kada je bilo bombardovanje. Sada jeste otežana situacija, ali nismo odustali i ono što mi je drago kada sam pozvala sve saradnike, direktore sremskih biblioteka, na pitanje da li ćemo da se organizujemo odgovor je bio bez razmišljanja da. Ovog puta sabor održavamo u mnogo skromnijim uslovima, sopstvenim snagama gde smo sami osmislili program, rekla je Vera Novković, direktorka Srpske čitaonice Irig.

U okviru programa prikazana je izložba koju je pripremila Biblioteka „Gligorije Vozarović“, Sremska Mitrovica pod nazivom „Milan Jovanović Batut“, Todor Bjelkić, književnik iz Iriga govorio je na temu Srem kao književna raskrsnica – „Život peva pobedničku himnu“- tema sa nedavno održane književne kolonije u Gradskoj biblioteci u Rumi, Branislava Tanasić, direktorka biblioteke u Inđiji govorila je o izdavačkoj delatnosti inđijske biblioteke u 2020.godini i predstavila knjigu poezije „Sačuvano Lj“ Mirele Jakovljević. Slavica Varničić iz Šida je predstavila knjigu „Istorija srpskog naroda“ Simeona Piščevića (Prvo izdanje posle 223 godine).

Na 57.saboru bibliotekara Srema kolege su se oprostile od dosadašnjeg direktora Biblioteke „Atanasije Stojković“ Ruma, Željka Stojanovića, koji je ovih dana otišao u zasluženu penziju, kao i da se upoznaju sa novim kolegom, Damirom Vasiljevićem Toskićem, koji će ubuduće voditi biblioteku u Rumi.

