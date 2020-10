Bolje punjenje opštinske kase u trećem i četvrtom kvartalu

Sofija Belotić Pre: 5 sati Nema komentara

Ruma- Prihodi i primanja budžeta opštine Ruma za period od 01. januara do 30. septembra ove godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1,47 milijardi dinara i u odnosu na planirane prihode u 2020. godini ostvareni su sa 59,65%. Ovo su podaci iz Izveštaja koji je usvojen na današnjoj sednici Skupštine opštine u Rumi. Ukupan iznos prihoda i primanja i rashoda i izdataka budžeta opštine Ruma za ovu godinu planiran je u bruto iznosu od 2,49 milijardi dinara.

– Prvih devet meseci nije nešto sa čime treba da se hvalimo u ovim okolnostima, ako uzmemo u obzir da je drugi kvartal bio najlošiji posle vanrednog stanja, međutim već treći kvartal je mnogo bolji i već četvrti pokazuje da idemo sa mnogo većim prihodima. Svakako da u odnosu na okolnosti, apsolutno mogu da budem zadovoljan, s obzirom na to da nismo došli u situaciju da imamo manjak novca. Ono što me posebno raduje je što smo ušli u četvrti kvartal gde privreda stopostotno radi nesmetano, uposlenost je velika i prihodi su u ovom momentu dosta dobri. Ne verujem da će realizacija biti kao prethodne godine od 92 posto, ali svakako da sve preko 80 posto do kraja ove godnie će biti veliki uspeh, rekao je predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić.