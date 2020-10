Bilo je teško bez pozornice

Sremske Novine Pre: 6 sati Nema komentara

Snimak predstave je dokument, a ne pravi događaj i doživljaj koji postoji tokom njenog izvođenja pred publikom. Zato smo zaista radosni što smo napokon uspeli da stupimo na scenu – priča Gordana Lukić

Piše: N. Milošević

Kulturni sadržaji u Sremskoj Mitrovici, nakon višemesečne pauze, iako u malo izmenjenom obliku, ponovo su oživeli. Koncerti, izložbe, promocije knjiga, ponovo se održavaju, a sa radom je počelo i pozorište „Dobrica Milutinović“.

Sredinom prošlog meseca, Teatar „Gartel“ odigrao je tri predstave, tri dana za redom, igrala se predstava „Briši od svog muža“, , a potom su najmlađi mogli da uživaju u predstavi „Velika zbrka u bajkama“.

Prema rečima Gordane Lukić, režiserke, glumice i vođe teatra, premijera predstave „Briši od svog muža“ bila je zakazana za 30. mart ove godine, ali situacija sa epidemijom korona virusa, poremetila je sve planove.

– Sve to nas je potpuno izbacilo iz koloseka i uopšte nam nije prijala pauza koja je usledila. Nismo smeli niti mogli da imamo ni probe. Pauzirali smo do, otprilike, polovine maja, kada su mere popustile. Onda smo se okupili i ponovo počeli da se pripremamo, ali ovaj put za kraj juna, da bi opet usledile preventivne mere i zabrane okupljanja u zatvorenom prostoru. Sada smo sa premijerom izašli iz trećeg pokušaja i stvarno nam je nedostajala interakcija koju imamo sa publikom – kaže Gordana Lukić i objašnjava:

– Pozorište nije samo glumac i taj neki odnos između glumaca na sceni ili između likova, nego upravo interakcija sa publikom. Naravno, postavljali smo naše predstave preko interneta i mogle su da se gledaju onlajn, ali to jednostavno nije to. Čak i lično nisam neke predstave mogla da odgledam do kraja onlajn. Po meni, snimak predstave je dokument, a ne pravi događaj i doživljaj koji postoji tokom njenog izvođenja pred publikom. Zato smo zaista radosni što smo napokon uspeli da stupimo na scenu – priča Gordana Lukić.

Predstava je imala dobar odziv, što i ne čudi, jer, pozorišna publika se za svo ovo vreme sigurno zaželela dobre predstave.

– S obzirom da je kapacitet pozorišta, zbog preventivnih mera, značajno smanjen, ipak smo zadovoljni posetom, jer, kao što sam već rekla, publika nam je zaista nedostajala – kaže Gordana i dodaje da je tokom ove sezone, pošto „Gartel“ proslavlja svoju desetu godišnjicu, planirano izvođenje najboljih predstava ove trupe, ali, epidemiološka situacija poremetila je planove. Ipak, u narednom periodu, u planu je i izvođenje nekih novih predstava, a, ukoliko situacija ostane koliko-toliko povoljna, mitrovačka publika imaće to zadovoljstvo da uživa u još nekoliko kvalitetnih komedija ove godine.

Duga pauza, teško je pala i glumici Nikolini Panić, posebno zbog toga što je u predstavu „Briši od svog muža“ uloženo mnogo rada i truda.

– Već smo bili spremni da izađemo sa premijerom i presečeni smo u samom finišu. Dugo smo spremali predstavu i zaista smo želeli da je iznesemo i konačno pokažemo, a i publika je bila nestrpljiva. Kada je nastupila zabrana okupljanja, mi, glumci, ostali smo u kontaktu preko društvenih mreža. Nekako smo preživeli, uz predstave preko interneta, muziku, knjige. Sada smo ovde, u pozorištu, i mislim da smo još jači. Lepo je krenulo i možda bude još bolje nego što smo očekivali. Zaista sam zadovoljna i odzivom i utiscima publike i bilo je zadovoljstvo igrati nakon dugo vremena – kaže Nikolina Panić.

Sa njom se slaže i glumac Goran Vučanović, koji nije krio zadovoljstvo povratkom na daske koji život znače.

– Posle duže pauze konačno smo se vratili. Drago nam je što je publika dočekala da se vrati u pozorište, a čitav kolektiv takođe je jedva dočekao da stane na scenu. Tokom pandemije, nije bilo lako. Na momente, čak sam se malo i odmorio od napornog rada, ali, na kraju, kada sam nakon meseci pauze ponovo stao na scenu, proradilo je nešto u meni i utisak je stvarno sjajan. Trebalo je malo vremena da se naviknemo, ali brzo smo se vratili u formu i nadam se da se sezona više neće prekidati. Takođe, nadam se da će gledalište moći ponovo da bude puno, kako bi i doživljaj prilikom izvođenja predstave bio potpun – kaže Goran Vučanović.

Prilagoditi se novim uslovima rada, posebno nakon duže pauze, sigurno nije bilo lako. Ipak, glumačka trupa je mlada, i, kako kažu, mladost je ono što im je dalo elan, pa su, tako, prvi i stupili na scenu ne samo mitrovačkog pozorišta, nego, verovatno, i šire.