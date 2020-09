Žene iz Laćarka složno za malu Lanu

Sremske Novine Pre: 3 sata Nema komentara

Da su žene prve koje su spremne da pomognu najugroženijim kategorijama stanovništva i bez pogovora se uključe u pružanje pomoći kako grupama tako i pojedincima, svedoči i primer svih udruženja žena iz Laćarka.

Prošlog petka, u Laćarku je organizovan humanitarni bazar kako bi se skupio novac za lečenje male Lane Jovanović iz Rakovca, obolele od spinalne mišićne atrofije. U ovu akciju, pored brojnih Laćaraca i Mitrovčana, uključile su se i žene iz laćaračkih udruženja.

Akciju je organizovala Nada Simeunović, učiteljica u penziji iz Sremske Mitrovice i, kako kaže, Lana je četvrto dete u Srbiji koje boluje od ove bolesti, a lečenje u Americi košta skoro dva i po miliona dolara.

– Cela Srbija se digla, a i dijaspora. Svi pomažemo. Lekari se bore i nadamo se da će prebroditi trenutnu situaciju. Nadamo se i da će dobri ljudi pomoći, jer u pitanju je veliki novac. Apel smo uputili i firmama i fizičkim licima. Mi smo mali, ali imamo jaku želju da pomognemo ne samo ovom detetu, nego svoj deci. Svaki dinar je dobrodošao za Lanino zdravlje. Zahvaljujući Osnovnoj školi „Triva Vitasović Lebarnik“, koja nam je omogućila ovaj prostor, kao i udruženjima žena iz Laćarka, uspeli smo da organizujemo i ovaj skup, uz poštovanje svih mera prevencije – kaže Nada Simeunović.

Prema rečima Ranke Radulović, predsednice Udruženja žena Mesne zajednice Laćarak, ovo udruženje se već dvadeset godina rado odaziva na ovakve akcije.

– Bila sam u Vrnjačkoj banji na lečenju, a kada me je direktor škole Zlatko Vuletić pozvao i rekao o čemu se radi, želela sam istog momenta da se vratim. Stigla sam na vreme i kada sam rekla ukućanima, i oni su se uključili. Tu su bili i moji unučići, koji su doneli svoje patuljaste zeke. Naše udruženje već godinama učestvuje u ovakvim akcijama. Želeli bismo da ima što manje ovako teških slučajeva, ali mi smo uvek tu da pomognemo – kaže Ranka Radulović.

Kao što je i očekivano, na prvoj liniji fronta našle su se i žene iz udruženja „Laćarkuše“. Kako ističe predsednica Smilja Ravić, od kraja Drugog svetskog rata, pa do danas, Laćarkuše su spremne da pomognu svima kojima je to potrebno.

– Učestvovali smo na svim radnim akcijama i svim manifestacijama, a kada je ovako nešto u pitanju, tu nema spora. Koliko god puta da nas pozovu, bez obzira na uzrast, pogotovo kada su deca u pitanju, mi smo uvek tu da pomognemo. Izneli smo naš štand sa kolačima, da ih prodajemo, kako bismo skupili što više novca, a i žene same daju prilog. Ako treba više puta na više mesta da idemo, rado bismo prihvatili. Zaista je humano pomoći nekome, i želim da Lani sve ovo pomogne i da ova naša akcija uspe – rekla je Smilja Ravić.

Među štandovima ispred laćaračke osnovne škole, našle su se i rukotvorine koje su načinile žene iz Etno udruženja „Đurđevak“. I ovo udruženje, odmah je priskočilo u pomoć, dokazavši još jednom, da su žene uvek tu kada je teško, čineći, nedvosmisleno, pravi temelj zdrave zajednice.

(Projekat “Žena – temelj zajednice” sufinansira se iz budžeta Grada Sremska Mitrovica. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva)