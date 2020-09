Prijem za odbojkašice

G. Majstorović Pre: 4 sata Nema komentara

Inđija – Predsednik opštine Inđija Vladimir Gak danas je priredio prijem za inđijske odbojkašice koje su osvojile Kup Vojvodine. One su u finalu Kupa pobedile ekipu Novog Sada ubedljivo 3:0 u setovima. Čestitajući im na uspehu, predsednik Gak je tom prilikom istakao da lokalna vlast podržava sve sportske klubove, posebno one koji odu u viši rang takmičenja. On je podsetio da je ove godine u opštinskom budzetu opredeljeno 175 miliona dinara za sport od čega 35 miliona dinara za sportsku infrastrukturu.