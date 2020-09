„Mala škola strave“ pomera granice učenja engleskog i umetničkog izraza

Sofija Belotić Pre: 33 minuta Nema komentara

Ruma- Rumski gimnazijalci su u učenju engleskog jezika otišli korak dalje, pripremivši i izvevši predstavu na engleskom jeziku „Mala prodavnica strave“ (Little Shop of Horrors). Predstava je izvedena ovog vikenda u dvorištu Doma omladine u Rumi u režiji i adaptaciji Marije Ratančić, profesorka engleskog jezika u Gimnaziji „Stevan Puzić“ Ruma. Grupi se priključilo 15 gimnazijalaca i formirala trupu Ruma High School Theatre. Upustili su se u pripremanje mjuzikla, jednog od najzahtevnijih pozorišnih žanrova, koji spaja glumu, muziku, pevanje i ples. A kao da to nije dovoljno složeno, režiser je profesorka engleskog, koja smatra da je ovo odličan način da se vežba strani jezik. Rumski srednjoškolci su se prvi put suočili sa ovakvim izazovom. Prema rečima Marije Ratančić, ,,Mala prodavnica strave” (Little Shop of Horrors) je vanvremenska priča o ljubavi i stalnoj ljudskoj želji da budemo više od onoga što jesmo, protkana uvrnutim humorom.

-Proces nije bio lak – trajao je šest meseci, bio usporen karantinom zbog pandemije, tražio je mnogo odricanja od svakodnevnih obaveza i hrabrost da se upusti u nešto potpuno novo. Međutim, šta bi se desilo kada bismo sve čemu težimo dobili odmah i baš onako kako smo zamislili? Verovatno bismo bili zadovoljni na neki način, ali svakako ne bismo bili svesni dragocenosti dara. Mladi ljudi koji su učestvovali u rađanju ovog mjuzikla na rumskoj sceni prevazišli su mnoge prepreke, nesebično podelili svoje vreme i talente i mnogi otkrili u sebi snagu i sposobnosti kojih nisu ni bili svesni. Pronašli su snagu i jedni u drugima, podršku koja je bila neophodna kako bi se proces priveo kraju, te su druženja daleko prevazišla okvire termina proba, objašnjava profesorka Marija Ratančić.

Većini učenika ovo je bio prvi glumački poduhvat, neki su prvi put zapevali i zaplesali, s obzirom na to da se radi o mjuziklu,a takođe, značajno su na nesvakidašnji, ali veoma delotvoran način unapedili znanje egleskog jezika. Osim same glume, i učenik drugog razreda, Aleksa Strajin je kao korepetitor pripremao stotine strana notnog teksta.

U glavnim ulogama su učenici Nemanja Spasojević i Adrijana Kržić u ulogama Sejmura i Odri.

-Nikad pre nisam imao priliku da glumim, pa kada sam čuo da se održava mjuzikl mislio sam da će biti zanimljivo. Ono što me je najviše privuklo je to da se mjuzikl radi na engleskom jeziku. Za mene nije teško to što je bilo na stranom jeziku, iako sam morao da poradim na izgovoru nekih reči da bi bilo razgovetnije. Spremali smo mjuzikl preko šest meseci i za to vreme sam tamo upoznao mnogo sjajnih ljudi i svi smo se zajedno zabavljali. Neću ulaziti u detalje, ali drago mi je što sam se prijavio, govori Nemanja Spasojević.

-Glumim ulogu nesrećne Odri, odnosno devojku koja slepo prati nezrele i zle muškarce i svoje vreme provodi u propaloj cvećari. Pokušava da pronađe pravu ljubav i zbog toga se zaljubljuje u kolegu Sejmura, ali tu ljubav ona krije. Uvek želi da pomogne i zbog te svoje dobrote ona na kraju i strada. Ova predstava, izvedena na engleskom jeziku, pomogla mi je da se otvorim i da vidim svet kroz tuđe oči. Pokušala sam da dočaram njenog lika i smatram da sam zaista to i uspela. Oduvek sam volela da pevam i često sam nastupala, ali glumom se nikad nisam bavila, pošto sam bila dosta nesigurna, i zbog toga sam stvarno zahvalna ovom divnom iskustvu! Predstava na engleskom mi nije pravila nikakvu prepreku, već sam prosto uživala, dodaje Adrijana Kržić.

Premijera je održana u dvorištu Doma omladine, a čitava grupa nije želela da da predstava ostane bez publike, tako da je u skladu sa svim merama, ona i izvedena. Predstava je imala i humanitarni karakter – dobrovoljni prilog skupljen na ulazu uplaćen je za lečenje trogodišnje Katarine Satmari, koja boluje od spinalne mišićne atrofije.

-Treba istaći da je podrška tokom rada na predstavi stizala u raznim vidovima i sa raznih strana. Probe su pratili roditelji, braća, sestre, prijatelji, mladi rumski glumci, hvalili i kritikovali. Miloš Ćorda, profesor engleskog jezika u gimnaziji, bio je tu uvek kada zatreba. Zoltan Fridman, Goran Blagojević i Ognjen Ćirić nesebično su prihvatili da pomognu oko svetla i tona na predstavi. Anđelka Stojaković, profesorka likovne kulture u Gimnaziji, radila je na izradi rekvizita, zajedno sa Ivanom Ratančićem. Idejno rešenje plakata uradila je Jelena Opačić, učenica trećeg razreda gimnazije, a konačnu verziju Ivana Ratančićzaključuje Marija Ratančić.

Još jednom, za sada Gimnazijalci će predstavu prikazati i na predsetojećem Trema festu u Rumi, a organizatori se nadaju da će publika imati još koju priliku da uživaju u energiji mladih gimnazijalaca. Takođe, nakon ove uspešne predstave, rediteljka i profesor Marija Ratančić očekuje proširenje trupe.

