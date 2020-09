Epidemiološka situacija stabilna, ipak oprez!

Sremske Novine Pre: 7 sati Nema komentara

Epidemiološka situacija u Sremu i dalje je stabilna, rečeno je na današnjoj konferenciji za medije održanoj nakon sednice Gradskog štaba za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici.

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, ističe direktorka dr Nada Zec Petković, broj aktivnih slučajeva zaraženih korona virusom u Sremskoj Mitrovici 11, a na celoj teritoriji Sremskog okruga 20.

Broj pozitivnih na korona virus svakodnevno se smanjuje, ali, ističe, sama činjenica da je virus i dalje u populaciji, govori u prilog tome da je neophodno pridržavati se svih propisanih mera.

Kako je istakla gradonačelnica Svetlana Milovanović, došlo je i do promene u radu ugostiteljskih objekata. Tokom radnog dana, oni mogu da rade do 23 časa, dok su za posetioce vikendom otvoreni do 23 časa u zatvorenom i do 1 čas posle ponoći u otvorenom delu objekta.