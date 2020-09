Četvrta književna kolonija-Srem na književnoj raskrsnici

Sofija Belotić Pre: 5 sati Nema komentara

Ruma- U Gradskoj biblioteci „Atanasije Stojković“ Ruma tokom septembra održana je četvrta književna kolonija koja je okupila deset pisaca iz regiona Srema. Kolonija je trajala od 14.do 17.septembra, ali pod izmenjenim uslovima, u skladu sa epidemiološkom situacijom. Na koloniji su učestvovali književnici Đoka Filipović, Todor Bjelkić, Slađana Milenković, Željka Avrić,Milena Severović, Dragorad Dragičević, Nedeljko Terzić, Simo Potkonjak, Radovan Drljača i Radule Prokopjević Proka. Svi književnici iz Srema ove godine su noćili u svojim domovima, ali su stvarali na temu „Srem kao književna raskrsnica“ u rumskom izletištu Borkovac.

-Bilo je sve kao i do sada, ali opet drugačije, jer zbog situacije u kojoj se nalazimo morali smo da promenimo format. Osim naših redovnih druženja, razgovora i panel diskusija, morali smo da odustanemo od toga da naši učesnici tradicionalno noće u Rumi i odustali smo od skupova zajedno sa čitaocima, ali smatrali smo da to nije dovoljno bezbedno i da to sve onlajn organizujemo. Naši gosti su iz regiona Srema jer im je lakše da dođu, ali i smatramo da su zaslužili da jedna književna kolonija bude posvećena njima i njihovom radu, izjavio je sada već penzionisani director Gradske biblioteke “Atanasije Stojković” Ruma, Željko Stojanović, prilikom otvaranja kolonije.

Nije izostao ni Zbornik i ove godine za razliku od prethodnih, on je bio odštampan tokom trajanja književne kolonije gde se videlo šta su spremili književnici iz Srema. Stojanović je rekao da veruje da će kolonija ostati upamćena po sadržajnom književnom radu, pa unatoč složenoj situaciji, nisu hteli da odustanu niti da prekinu nit trajanja manifestacije koja je veoma retka u Srbiji. Najvažnije je štampanje zbornika, gde je prikazano šta se radilo i kako su stvaraoci razmišljali na zadatu temu „Srem kao književna raskrsnica“. Ova manifestacija se nastavila na „Dane slovenske pismenosti i kulture“ koja je održana takođe u organizaciji rumske biblioteke.

– Sremski pisci mogu da ponude mnogo i ja sam se u svom kratkom osvrtu na ovu temu, objavljenoj u Zborniku, upravo bavila pojedinim ljudima koji su rođeni u Sremu ili su došli u Srem, naravno to su sve pisci neke novije generacije iz prošlog i ovog veka i smatram da mogu mnogo da ponude u oblasti poezije i proze. Ja se trudim u mom radu i kontaktima sa mladima da im uvek priužim pomoć koja nije samo deklarativna i na papiru. Bez ovakvih događaja i okupljanja, razmene iskustava, mišljenja i ideja književna scena bi bila mrtva, jer nikad nije dovoljno samo napisati i objaviti nešto, rekla je Željka Avrić, pesnikinja iz Sremske Mitrovice i učesnica kolonije.

S.Belotić

Projekat „Kulturni i istorijski vodič kroz Rumu“ sufinanira Opština Ruma

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.