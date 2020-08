ZORAN SEMENOVIĆ IZABRAN ZA PREDSEDNIKA OPŠTINE ŠID

S.Mihajlovic Pre: 3 sata Nema komentara

Konstitutivna sednica Skupštine opštine Šid održana je danas u sali Kulturno obrazovnog centra, kako bi se ispoštovale epidemiološke mere. Novim odbornicima su potvrđeni mandati, a za predsednika SO Šid izabran je Tihomir Stamenković diplomirani tehnolog iz Šida. Nikolina Bibić student iz Šida izabrana je za zamenika predsednika SO Šid, dok je na mesto sekretara SO Šid imenovan Romko Papuga diplomirani pravnik iz Šida. Odbornici su za predsednika Opštine Šid izabrali Zorana Semenovića diplomiranog inženjera agroekonomije na period od četiri godine.

Na predlog novoizabranog predsednika Opštine, Đorđe Tomić izabran je za zamenika predsednika opštine i imenovani su članovi Opštinskog veća. To su: Katarina Mitrović, Dalibor Starovlas, Cvijetko Rakić, Miloš Milošević, Milena Petko, Jelena Malić i Goran Kovačević.