SLIKARKA JADRANKA ZGONJANIN GRGIĆ, ČLANICA UDRUŽENJA „GORSKA RUŽA“ RAKOVAC

S.Mihajlovic Pre: 2 sata Nema komentara

Rakovac – Slikarka Jadranka Zgonjanin Grgić od samog osnivanja je članica Udruženja žena „Gorska ruža“ iz Rakovca. Kaže da je glavni motiv da se priključi ovom Udruženju bio njihov humanitarni rad.

- Poklanjam im svoje slike, a sredstva od prodatih slika su namenjena humanitarnim akcijama u kojima članice „Gorske ruže“ redovno učestvuju. Takođe, uvek kad mi to dozvole obaveze idem i na manfiestacije na kojima učestvuju žene iz Rakovca. Poslednja u nizu je bila „Dani dunava“, gde smo prodali jednu moju sliku, a ta sredstva smo namenili za izlečenje male Lane Jovanović iz Rakovca – kaže Jadranka.

Ona dodaje da se slikarstvom bavi ceo život, te da naginje impresionizmu. Za sebe kaže da je slikar „modernih širina“ a od svega je, ipak, najviše kreativac.

-Nemam neki specifičan stil kojeg se držim, već to zavisi od datog trenutka. Boje su ono što me najviše inspiriše. Radim i ulje na platnu i akril, od malih do velikih formata. Nisam nikada pravila samostalnu izložbu, iako imam jako mnogo urađenih slika, već ih uglavnom prodajem ili poklanjam, tako da slike i nisu kod mene. Najviše radim za ljubitelje umetnosti u svernoj Nemačkoj, okolina Hamburga, s obzirom da tamo često boravim tokom godine. Od kako sam dobila unuku mnogo radim i dečije motive i te slike su stigle čak na drugu stranu okeana. Ima ih svuda, i u Kanadi i u Australiji, jer su ih ljudi naručivali za poklon. Moje slike su slike sa dušom i svi to mogu da osete, zato i vole da imaju što je nastalo kao rezultat moje kreativnosti i talenta – kaže slikarka Jadranka Zgonjanin Grgić, članica Udruženja žena „Gorska ruža“ iz Rakovca.

Jedno vreme Jadranka je imala i svoj atelje u Novom Sadu, gde su je ljubitelji umetnosti mogli videti kako svaki dan slika. Sada se njen radni prostor nalazi u jednoj novosadskoj u zgradi i zatvorenog je tipa. Kaže da će nastaviti da radi i dalje za Udruženje, a u planu joj je da napravi seriju kolaža kocki u boji.

(Projekat “Udruženja žena kao čuvari tradicije” sufinansira se iz budžeta Opštine Beočin. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva)