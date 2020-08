Radovi pomereni za sutra

Sremske Novine Pre: 8 sati Nema komentara

Usled nepovoljnih vremenskih uslova planirani radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Mačvanskoj Mitrovici biće izvedeni sutra, a ne danas kako je prvobitno najavljeno. Podsećamo da će zbog toga doći do prekida u isporuci vode u Ulici Mačvanski kej (od Ulice 28. avgusta do Ulice braće Ćulibrk) i Ulici Dragoljuba Veljanovića u Mačvanskoj Mitrovici i to u sredu, 26. avgusta, u periodu od 8 do 13 sati. U isto vreme, zbog radova na vodovodnim instalacijama bez vode će ostati i potrošači u Ulici Vojvode Stepe u Sremskoj Mitrovici.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode.