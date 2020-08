Otvaraju se kafići i Gradski bazen

Sremske Novine Pre: 17 sati Nema komentara

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, koja je mnogo povoljnija u odnosu na momenat uvođenja vanredne situacije, i s obzirom na to da je broj aktivnih slučajeva obolelih od virusa Kovid 19 manji od stotinu obolelih na sto hiljada stanovnika, stekli su se uslovi da se ukine vanredna situacija u Sremskoj Mitrovici, rekao je u ponedeljak gradonačelnik Vladimir Sanader.

– To znači ukidanje nekih zabrana, ali ostaju sve one mere koje je propisao republički Krizni štab. Mi ćemo ih i dalje sprovoditi. Naravno, pozivamo građane da i dalje budu odgovorni i misle o svom zdravlju izbegavajući situacije koje mogu dovesti do širenja epidemije. Drago mi je što su mere koje smo preduzeli dale rezultat i nadam se da polako izlazimo iz ovog talasa pandemije koji nas je zadesio. Što se tiče samih mera, ostaju na snazi sve mere koje su postojale pre uvođenja vanredne situacije. Ono što je novina, jeste da se radno vreme ugostiteljskih objekata produžava na vreme kakvo je bilo i pre vanredne situacije, a Gradski bazen je otvoren od utorka. Međutim, i dalje će biti ograničen broj ljudi u zatvorenom prostoru, odnosno, u samom objektu, a mere dezinfekcije i obaveznog nošenja zaštitne maske takođe ostaju na snazi – rekao je gradonačelnik Vladimir Sanader.

Prema rečima direktorke Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici dr Nade Zec Petković, na teritoriji Srema trenutno je 183 aktivnih slučajeva obolelih od koronavirusa, dok ih je u Sremskoj Mitrovici ukupno 61.

U Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, u Korona centru se trenutno nalazi 29 lica, od čega 25 pozitivnih na koronavirus, dok je osam osoba na respiratorima, kojih ima i više nego dovoljno, istakao je direktor dr Živko Vrcelj. Od prethodnog izveštaja, nažalost, preminula je jedna osoba.

Kako je istakao načelnik Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Vojislav Mirnić, Kovid ambulanta u okviru Opšte bolnice i dalje će raditi 24 časa dnevno.