MILICA SILBAŠKI, NAJSTARIJA ČLANICA UDRUŽENJA ŽENA “JANA”

S.Mihajlovic Pre: 11 sati Nema komentara

Banoštor - Najstarija članica Udruženja žena “Jana” iz Banoštora je 81-godišnja Milica Silbaški, koja je u ovom Udruženju aktivna još od njegovog osnivanja. Kaže da pamti kako su se žene uvek družile, pevale i putovale po celoj tadašnjoj Jugoslaviji.

- Družili smo se i lepo se slagali, ne samo mi žene, nego i svi u selu. Iako smo bili jako siromašni, to nam nije smetalo da budemo zadovoljni, više se pevalo i veselilo nego što je to sada slučaj. Mi žene smo uglavnom radile ručne radove, a tu veštinu smo nasledile od naših majki. Kada se osnovalo Udruženje žena, išle smo u Kumrovec da posetimo Titovu rodnu kuću, a onda i u Jasenovac, na Kozaru i u razne banje…Obišle smo i mnogo manastira po celoj zemlji, a učestovale smo kao Udruženje i u emisijama “Žikina šarenica” i “Znanje imanje”. Moja zaduženje je bilo tada da pravim lisnatu pogaču za doček gostiju i pamtim to vreme kao najlepši period svog života – priseća se uspomena iz prošlosti Milica Silbaški iz banoštorskog Udruženja žena “Jana”.

Kaže da ovo Udruženje funkcioniše lepo i danas i da vode ga mlađe žene. Žao joj je što brojnost članica nije kao u njeno vreme, ali dodaje da je sada ionako došlo drugo vreme i da ništa više nije moguće upoređivati sa onim kako je bilo nekada.

-Mi starije - iako imamo životnog iskustva i mogle bi savetima da pomognemo mlađim ženama, ipak to ne radimo, jer su današnje žene obrazovanije i upućenije od nas i dobro je što je tako. Jedini savet koji ima dajem i što im uvek govorim jeste da moraju dobro da se slažu, da se nikad ne svađaju, jer je sloga najvažnija – kaže baka Milica i dodaje da je sve do prošle godine sa ženama iz svog sela išla na ekskurzije, ali da sada više ne može zbog zdravlja.

Inače, ovo Udruženje dobilo je ime po narodnom heroju Jani Dragojlović, koja je rođena 1922. u Banoštoru, te je na inicijativu Udruženja i Saveta Mesne zajednice ovoj herioni nedavno podignut spomenik. Na njemu se sada nalazi spomen ploča, koja je poslednjih decenija bila na zgradi banoštorske škole.

(Projekat “Udruženja žena kao čuvari tradicije” sufinansira se iz budžeta Opštine Beočin. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva)