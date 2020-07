U Sremu epidemija i dalje kontrolisana

S.Mihajlovic Pre: 8 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica – Na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, kao i u celom Sremu u poslednje vreme registrovan je porast broja obolelih od virusa kovid 19, ali je epidemiološka situacija i dalje kontrolisana.

U poslednja dva dana testirano je ukupno 113 osoba, a broj pozitivnih u tom periodu za ceo Sremskih okrug je 31, odnosno 27 posto od svih uzorkovanih lica na teritoriji Srema. Od tog broja na teritoriji Grada Sremska Mitrovica 13. jula bilo je šest, a 14. jula pet lica inficiranih korona virusom, što predstavlja devet posto od svih uzorkovanih za ova dva dana. To znači da u celom Sremu ima 184 zaražena pacijenta, a na teritoriji Sremske Mitrovice 81 lice, a zaraženost iznosi oko 9 posto. U protekla dva dana bilo je 15 izlečenih pacijenata – rekla je danas na konferenciji Štaba za vanredne situacije Grada Sremska Mitrovica primarijus dr Nada Zec Petković, direktorka Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Prema njenim rečima, u korona centru nalazi se 89 pacijenata od čega je 57 pozitivno sa teritorije celog Srema. Od 1. juna do danas ukupan broj testiranih u Zavodu za javno zdravlje je 1417 osoba. Od 1. do 14. jula stope inficiranih se kreću 5, 6 ili 7 pacijenata dnevno na 100.000 stanovnika.

Načelnik Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, Vojislav Mirnić rekao je da Opšta bolnica Sremska Mitrovica ima 20 respiratora.

-Trenutno se na respiratorima nalazi osam pacijenata, oni imaju težu klinički sliku i prosečna starost tih pacijenata je 63 godine. U kovid ambulantu koja se nalazi u sedmoj zdravstvenoj juče se obratilo 102 pacijenta. S obzirom da je ovaj broj nešto povećan nego prethodnih dana, odlučili smo da kovid ambulanta radi produženo radno vreme od 7 do 20 sati, a nedeljom od 7 do 16 sati. Uveli smo međusmene od 9 do 16 sati, tako neće biti čekanja na pregled – rekao je načelnik Mirnić.