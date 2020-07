Sa početkom leta, povećana potrošnja vode

Sremske Novine Pre: 4 sata Nema komentara

Veća potrošnja vode u odnosu na uobičajenu zabeležena je krajem juna i početkom jula u Sremskoj Mitrovici i naseljenim mestima na teritoriji grada. Dnevne temperature koje su se kretale oko 30 stepeni Celzijusa uslovile su i korišćenje vode u većim količinama. Za sada ne postoje problemi u isporuci vode u javnom i lokalnim sistemima vodosnabdevanja, sem kada je reč o planiranim ili hitnim intervencijama usled kvarova na mreži, što nije svakodnevna pojava.

Prema rečima Borislava Babića, v.d.direktora JKP „Vodovod“, potrošnja vode je u proteklom periodu povećana za 20posto.

– Dnevno se do korisnika distribuira 320 l/s vode, dok je u večernjim satima zabeleženo i 400 l/s, najviše zbog zalivanja zelenih površina i bašti, ali i rashlađivanja dvorišta. To za sada ne remeti uredno vodosnabdevanje, jer su naši kapaciteti na dnevnom nivou 660 l/s vode. U situacijama visokih temperatura vazduha važno je racionalno koristiti vodu za piće za osnovne životne potrebe. To se posebno odnosi na naseljena mesta sa lokalnim sistemima vodosnabdevanja, jer oni imaju na raspolaganju ograničene količine vode, istakao je Babić.

Kada je reč o kvalitetu vode, analize uzoraka pokazuju da Mitrovčani koriste zdravstveno ispravnu vodu za piće po svim parametrima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode.