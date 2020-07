Mirjana Vajukić, majstorica za zlatovez

S.Mihajlovic Pre: 11 minuta Nema komentara

Beočin selo – U osnivanje Udruženja žena “Fruškogorski cvet” iz Beočin sela među prvima se uključila i meštanka Mirjana Vajukić.

Kako kaže, s obzirom da ovakva udruženja postoje u gotovo svim selima beočinske opštine, želja im je bila da se i oni u svojoj mesnoj zajednici udruže kako bi privukli decu i pokazali im šta sve mogu da urade svojim rukama.

-To je ujedno i način da naše najmlađe malo odvojimo od telefona, računara i video igrica. Ima dosta dece koja su zainteresovana za rad sa nama, tako da smo se do sada najčešće bavili dekupažom i vezom. Vez je inače moj hobi i ono čime se ja bavim u okviru Udruženja. Pohađala sam i obuku za zlatovez, što je za mene predstavljalo pravi izazov. Mislim da je zlatovez pojam za ručni rad. Teži je od običnog veza, zahtevniji, posebno jer mi ovde ne raspolažemo sa adekvatnim materijalom koji bi dao i pravi rezultat na kraju. Naši konci koje mi koristimo daleko su od onoga kakav konac ustvari treba da bude da bi se sa njim radio zlatovez. Od mentorke koja nam je držala kurs čuli smo da mnogi materijal naručuju iz Turske, s obzirom to nije običan konac kako možda izgleda na prvi pogled, ali mi ovde nažalost nemamo tu mogućnost – objašnjava Mirjana Vajukić, članica Udruženja “Fruškogorski cvet” iz Beočin sela i dodaje da je ovo veoma lep hobi, ali da iziskuje dosta vremena.

Osim zlatoveza, Mirjana veze još i peškire, stolnjake i deverske košulje, ali smatra da se u današnje vreme to ne ceni dovoljno, jer se ne može očekivati da neko plati adekvatnu cenu, odnosno onoliko koliko ručni rad zaista i vredi, pošto su primanja mala. Zato na manifestacijama koje posećuje zajedno sa ostalim članicama Udruženja svoje radove uglavnom samo izlaže, dok se na prodaju nude neke malo jeftinije svari.

-Nažalost, mi imamo mnogo više poziva da gostujemo na raznim manifestacijama nego što imamo mogućnosti da se odazovemo, ali nas to ne demotiviše. Volela bih da sredimo naše prostorije, da dobijemo struju jer bi nam to mnogo značilo. Mogle bi da se organizujemo i da stvaramo mnogo više nego sada, s obzirom da imamo volju, želju i znanje – kaže Mirjana Vajukić, članica Udruženja žena “Fruškogorski cvet”.

(Projekat “Udruženja žena kao čuvari tradicije” sufinansira se iz budžeta Opštine Beočin. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva)