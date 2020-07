Kovid testovi na zahtev od sada u Drugoj zdravstvenoj stanici

Sremske Novine Pre: 9 sati Nema komentara

Kovid ambulanta, koja se nalazi u Sedmoj zdravstvenoj stanici u Sremskoj Mitrovici i dalje ostaje na svojoj lokaciji, a od 7. jula, prema rečima načelnika Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, Vojislava Mirnića, menja se režim rada u vezi sa komercijalnim testovima, odnosno, testovima na zahtev.

– Testovi na zahtev će se raditi u Drugoj zdravstvenoj stanici, u periodu od 8 do 12 časova. Svi ostali pacijenti, koji imaju simptome slične kovid infekciji, se i dalje obraćaju u Kovid ambulantu u Sedmoj zdravstvenoj stanici, koja radi od 7 do 20 časova, a vikendom od 7 do 14 časova. Zbog većih gužvi u ovom periodu, prinuđeni smo da sve pacijente koji traže testove na zahtev prosleđujemo u Drugu zdravstvenu stanicu, tako da u narednom periodu očekujem da neće biti gužvi. Takođe, pojačaćemo ekipe koje će raditi u Kovid ambulanti – rekao je načelnik Mirnić i dodao da je u toku današnjeg dana urađeno preko 90 testova, od čega su trećina bili brzi testovi iz krvi na zahtev pacijenata.

On je još napomenuo da se broj pozitivnih na kovid infekciju u celom Sremu kreće oko pet na dnevnom nivou.

– To su podaci Zavoda za javno zdravlje. Ovaj mali broj pozitivnih nas i dalje upozorava da se držimo svih onih mera koje je struka propisala – mere fizičke distance, nošenje zaštitne maske, kao i rukavica u zatvorenom prostoru. Sve te mere potrebno je poštovati, kako bismo imali što manje pozitivnih na kovid infekciju – ističe Vojislav Mirnić.