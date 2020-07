“Fruškogorski cvet” – najmlađe udruženje žena u beočinskoj opštini

S.Mihajlovic Pre: 7 sati Nema komentara

Beočin selo – “Fruškogorski cvet” je najmlađe udruženje žena na teritoriji beočinske opštine koje je osnovano u septembru 2015. godine. Okuplja žene iz Beočin sela koje se bave izradom rukotvorina, slikarstvom, fotografijom…

Kako kaže Nedeljka Vajukić, sekretar ovog Udruženja, “Fruškogorski cvet” broji 20 članica koje su se udružile sa željom da predstave kulturnu baštinu svog mesta.

-Osim što radimo ručne radove posebno nam je važno i to što učestvujemo u raznim edukacijama. Dve naše članice su završile obuku veština pri Zavodu za ravnopravnost polova, a u sastavu članstva imamo i žene koje su završile kurs za zlatovez. To nam je veoma bitno, s obzirom da smo planirale da rad našeg Udruženja baziramo na održavanju radionica koje bi obuhvatile rad sa decom predškolskog i školskog uzrasta. Ovde kod nas postoji “Bubica”, odeljenje Predškolske ustanove “Ljuba Stanković” Beočin, sa kojim imamo izuzetnu saradnju od samog početka koja još uvek traje. Sa školskim uzrastom ne sarađujemo još uvek, ali i to imamo u planu, čim se steknu uslovi za rad. Kad nabavimo razboj i prateći materijal imamo takođe nameru da organizujemo i kurs tkanja – kaže Nedeljka Vajukić, sekretar Udruženja “Fruškogorski cvet” iz Beočin sela.

Tokom proteklih pet godina beočinske žene su učestvovale na svim manifestacijama na lokalnom nivou, a uspostavile su saradnju i sa Turističkom organizacijom Vojvodine, sa kojom su išle na nekoliko sajmova turizma. Među najuspešnijima Nedeljka izdvaja Sajam turizma u Bijeljini, gde su se u okviru Dana Vojvodine predstavile sa ručnim radovima i kulinarskim specijalitetima.

-Nama je bio cilj da se predstavimo u široj okolini, tako da smo u Bijeljini odmah uspostavile kontakt sa raznim udruženjima iz Republike Srpske i te iste godine bile smo gosti Udruženja voćara na sajmu voćarstva u Brčkom. Osim tradicionalnih ručnih radova i zlatoveza koje izlažemo, mi takođe radimo i neke proizvode namenjene širokoj upotrebi kao što su stolnjaci, kecelje, krpe za sudove, koje prodajemo na sajmovima kako bi zaradile sredstva koja su nam neophodna za naš rad. Takođe, svake godine učestvujemo i na noćnim bazarima u Novom Sadu, gde prodajemo naše kolače po kojima smo već postale prepoznatljive među posetiocima – priča Nedeljka.

Kada je reč o prostorijama, koriste kućerak koji je u vlasništvu opštine a koji su ove vredne žene uredile i prilagodile svojim potrebama. Još uvek nemaju priključenu struju, što im pričinjava probleme u radu, ali postoje obećanja da će to uskoro rešiti. Tako bi mogle da ugoste turističke grupe koje dolaze u posetu obližnjem manastiru, da im predstave svoj rad i tradiciju mesta u kome žive, uz posluženje domaćih proizvoda.

(Projekat “Udruženja žena kao čuvari tradicije” sufinansira se iz budžeta Opštine Beočin. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva)