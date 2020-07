Epidemiološka situacija u Sremu: Broj zaraženih i dalje stabilan

Sremske Novine Pre: 8 sati Nema komentara

Epidemiološka situacija na teritoriji Srema, prema rečima direktorke Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, dr Nade Zec Petković, je u skladu sa epidemiološkom situacijom na teritoriji AP Vojvodine, i ocenjuje se kao kontrolisana.

– Što se tiče broja inficiranih na teritoriji Srema, on je različit od opštine do opštine. U Sremskoj Mitrovici to je 21 lice, u Staroj Pazovi 27, u Rumi 23, u Inđiji i Pećincima po 10, u Šidu četiri i u Irigu tri. To su podaci koji se odnose na period od 1. juna ove godine do sada. Treba napomenuti i to da ne znači da su svi oni koji su uzorkovani pozitivni. Takođe, nisu ni svi oni koji imaju simptome pozitivni na kovid 19 – rekla je dr Nada Zec Petković.

Ona je još dodala i da je u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici trenutno smešteno pet pacijenata, a četvoro je premešteno u Novi Sad, na viši nivo zdravstvene zaštite. Jedno lice je ugroženo i nalazi se na respiratoru.

– Epidemiološka situacija na teritoriji Sremskog okruga nije značajno drugačija u odnosu na teritoriju AP Vojvodine, iako u poslednje vreme imamo blagi skok broja inficiranih. Dominiraju pacijenti u mlađoj životnoj dobi, sa blagom kliničkom slikom i sa blagom ili čak asimptomatskom formom oboljenja – ističe dr Zec Petković.

Zavod za javno zdravlje vrši dve vrste testa, PCR dijagnostiku i serološke testove. PCR testovi podrazumevaju uzimanje brisa iz grla i nosa, dok serološki test podrazumeva test krvi, koji pokazuje da li je lice došlo u kontakt sa virusom. Trenutno postoji dovoljno testova i do sada po tom pitanju nije bilo problema, a, kako ističe dr Nada Zec Petković, najveći problem je širenje dezinformacija.

Širenje dezinformacija oštro je osudio i načelnik Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Vojislav Mirnić.

– U poslednja 24 časa, putem društvenih mreža se šire lažne informacije o broju zaraženih pacijenata u Sremskoj Mitrovici. Ne znam kome je u interesu da skuplja sitne političke poene na osnovu zaraženih od kovid infekcije. Podatke vezane za zaražene od kovid -19 infekcije ćemo iznositi tri puta nedeljno, kako bi građani bili na vreme informisani. Nama su ljudski životi najpreči – istakao je Mirnić i dodao da su dezinformacije potekle od zaposlenog u mitrovačkoj Opštoj bolnici. Ovim putem, on je istakao i da će protiv onih koji šire dezinformacije biti podnete krivične prijave, i apelovao na rukovodstvo Opšte bolnice da pomenuti slučaj sankcioše.

Prema njegovim rečima, juče je doneta i odluka da se u Drugoj zdravstvenoj stanici pored komercijalnih testova, vrše i testovi za pacijente koji treba da se hospitalizuju. Takođe, načelnik Mirnić ukazao je i na važnost poštovanja svih propisanih mera prevencije.