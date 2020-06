Sremci sve masovnije preko interneta trguju na svetskim berzama

Sremske Novine Pre: 5 sati Nema komentara

Piše: Nemanja Milošević

Posledih godina, rad preko interneta postao je sve popularniji među mlađim generacijama. Tako, sve češće susrećemo najrazličitije vrste, takozvanih, frilensera, odnosno, „slobodnih strelaca“, koji preko interneta predaju engleski, rade kao dispečeri za prevozničke kompanije iz Amerike, dizajniraju, kopivrajtuju… Spektar poslova prilično je širok.

Ipak, poslednjih meseci, iako mladi inače poprilično koriste mobilne telefone, moglo se primetiti da je ova pojava postala gotovo viralna, a ukoliko nekoga od njih prekinete u „čačkanju“ svog telefona, sve češće ćete čuti: „Čekaj, trgujem na berzi“.

O čemu je, zapravo, reč? Istražujući po internetu, saznali smo da je svetska berza od nedavno postala dostupna svakom pojedincu, i to – preko mobilnog telefona. Takozvani FOREX trenutno je najveće svetsko tržište kapitala, a putem mobilne aplikacije, svako može da kupuje valute i robu i sa njima trguje.

O tome kako sve to funkcioniše i zašto se mladi danas sve češće odlučuju na ovakav vid rada, priča nam Mitrovčanka Sanja Đukanović, politikolog za međunarodne odnose, koja se četiri meseca bavi ovim poslom.

Kako je sve počelo?

– Nakon završenog mastera, u oblasti ekološke politike, počela sam da tražim posao. Međutim, ponude su bile krajnje neprihvatljive. Ni sama ne znam gde sam sve slala svoju radnu biografiju, a poslovi koji su mi nuđeni uglavnom nisu imali apsolutno nikakve veze sa mojim zanimanjem. Naravno, zarada koja mi je nuđena skoro uvek je bila minimalna. U takvoj situaciji, znala sam da moram da se snalazim. Tako sam, na primer, tri puta išla u sezonu zimskih tartufa i dresirala pse – počinje priču Sanja Đukanović.

Kako kaže, i dalje je imala želju da pronađe posao, kako bi stekla radni staž i radno iskustvo, ali svaki pokušaj bio je bezuspešan. Ipak, želela je da ostane u svom gradu i u svojoj zemlji, pa opciju odlaska u inostranstvo nije uzimala u obzir.

– Svoj 27. rođendan sam dočekala nezaposlena. Tada sam čvrsto rešila da promenim nešto u svom životu, a istog dana čula sam za Foreks. Ubrzo sam počela da držim seminare, edukujući nove korisnike, a to mi je bila i želja – kaže Sanja.

Kako sve funkcioniše?

Čitavo tržište funkcioniše onlajn, kaže Sanja, preko aplikacije na mobilnom telefonu. U početku, potrebno je platiti obuku i uložiti nešto novca u trgovinu. Svaki korisnik ima i svog mentora, koji je iskusniji i usmerava ga na koji način da trguje.

– U osnovi je potrebno malo ulaganje, jer, da bi se trgovalo na berzi, morate nešto i posedovati. Trguje se valutama, naftom, zlatom, kriptovalutama… U aplikaciju se unose podaci, koji podrazumevaju uslove pod kojima osoba želi da trguje, a njih vam dostavlja mentor, koji vas usmerava. To znači da vam profesionalni trgovci putem aplikacije šalju signale, a vremenom, kroz edukaciju, naučite da radite i bez toga, samostalno. Takođe, možete se i zaštititi od gubitka, jer sami određujete koliko želite da rizikujete, a to je najčešće od jedan do tri posto – priča Sanja Đukanović.

Prema njeni rečima, pored same trgovine, zarada se može ostvariti i putem preporuke aplikacije novim korisnicima.

Kada je reč o samom tržištu, najčeše se trguje valutama. Zarada se ostvaruje u zavisnosti od promene deviznog kursa, i, u suštini, trgovina funkcioniše kao u menjačnici.

– Trenutno se najviše trguje dolarom, a do skoro je, zbog trenutne situacije, nafta bila najtraženija. Kod nas, ljudi najčešće trguju zlatom, jer je ono prilično volatilno, dok, ja najviše trgujem vodećim valutama. Njihovo kretanje je najlakše ispratiti. O kretanju vrednosti novca na svetskom tržištu dosta možete saznati i preko vesti, i u zavisnosti od toga odlučiti u kom trenutku ćete nešto kupiti ili prodati – kaže Sanja.

Ne treba se kockati

Iznenadni veći dobitak, što je na berzi vrlo česta pojava, neke od korisnika može da natera na neracionalna ulaganja. Gotovo isto kao prilikom kockanja. Takve stvari se dešavaju, kaže Sanja, ali berzu ne treba shvatiti kao kladionicu, jer, to je ipak posao. Kako kaže, takvim stvarima najskloniji su oni koji su od ranije finansijski stabilni.

– Ljudi koji su se zadužili ili krenuli u ovo iz minusa, uglavnom su tu i ostali. Jednostavno, trgovali su pametno. Moje iskustvo je takvo da ljudi koji već imaju novca ne shvataju ovo dovoljno ozbiljno i uglavnom brzo odustaju. Mnogi od njih su tu samo da bi se kockali. Ljudi dolaze u iskušenje da previše trguju, ili da ulože sav svoj novac odjednom. Tako može da se desi da zarade veliki novac, a onda pomisle da će to uvek biti tako. Međutim, svaka trgovina je pretpostavka i treba voditi računa o mogućem riziku. Ukoliko poštuješ savete sa edukativne platforme, ne možeš da bankrotiraš. Bez edukacije, to je kao igranje ruleta. Treba shvatiti da je to posao kom treba da se posvetiš i budeš uporan – priča Sanja Đukanović.

Od trgovine se može živeti

Od rada preko interneta, pa tako i od trgovine na berzi, ukoliko se poslu koji se obavlja posveti dovoljno pažnje, može da se živi, a ovaj vid zarade savršeno je rešenje za mlade koji nisu u mogućnosti da se adekvatno zaposle.

– Ovaj posao, i generalno rad preko interneta, je najbolji za mlade i nezaposlene, ali i za ljude koji hoće da ostvare dodatni prihod. Postoje i oni koji su nezadovoljni svojim poslom i žele da daju otkaz, a ovakav način rada može im pomoći da ne ostanu na ulici. Lično, u ovom poslu sam četiri meseca i nemam interes da tražim drugi posao. Na putu sam da se osamostalim, a klasičan posao bi me samo usporio u tome. Istina, kada počinješ da radiš, pošto ti trebaju određena ulaganja, moraš imati neka primanja pored toga, ali ljudi koji ovo rade pored posla, do godinu dana uglavnom daju otkaz. U Srbiji ima pedesetak ljudi koji žive samo od toga – kaže Sanja, i dodaje da upoznavanje sa trgovinom kapitalom, posebno kada su mladi u pitanju, nema poentu jedino u novcu. Kako kaže, to je prilika da se čovek finansijski opismeni.

– Možeš da naučiš kako treba da podeliš svoja primanja, pa tako, na primer, naučiš da ne treba da daješ sav svoj novac na provod. Mlad čovek može da nauči kako pametno uložiti svoj novac, kao i da ne treba da ima samo jedan izvor prihoda – zaključuje Sanja Đukanović.

Pronašao dodatni prihod

Marko Ostojić, mladić iz Kuzmina, u berzanske tokove upustio se pre nešto više od mesec dana.

– Jednostavno, video sam reklamu i počeo sam da razmišljam kako bi bilo dobro da imam dodatni prihod. Bilo mi je važno da se ne radi o prevari, jer ih je na internetu stvarno mnogo, ali sam rešio da pokušam i nisam se pokajao. Ja jesam zaposlen, ali mislim da prosečna plata nije dovoljna za mladog čoveka koji želi da se osamostali u životu i da jednog dana zasnuje porodicu. Od plate možeš da preživiš, da platiš račune i kupiš namirnice, pa, ako želiš nešto da postigneš u životu, moraš imati dodatni prihod, bio to rad preko interneta, na berzi, ili nešto drugo – priča Marko Ostojić.

On se slaže sa Sanjom Đukanović, kada kaže da su neki počeli da se bave berzanskom trgovinom bez konkretnog cilja, u želji za kockanjem, ali, i prema njegovim rečima, na taj način ništa se ne može postići.

– Ima ljudi koji bukvalno trguju na sreću, ali uglavnom izgube novac. Retki su oni koji na taj način zarade. Čak i ako dobiju neki veći novac, sledeći put će ga skoro sigurno izgubiti. Mislim da to ne treba raditi, osim ako si tu iz čiste zabave. Dovoljno je da pratiš tržište, čitaš vesti, analize, i već si upućen u tržišne tokove. Na osnovu toga prodaješ ili kupuješ racionalno, pa tako i nema mogućnosti da napraviš veći gubitak – kaže Marko Ostojić.