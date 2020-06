Održana još jedna „Kulenijada“: Vojnovići i MIlan Kabić apsolutni pobednici

S.Lapcevic Pre: 18 minuta Nema komentara

Sremski kulen “Vojnović” iz Kuzmina, apsolutni su pobednici 21. erdevičke “Kulenijade” u kategoriji pravnih lica i preduzetnika dok je u kategoriji registrovanih poljoprivrednih gazdinstava apsolutni pobedniok Milan Kabić iz Šida. Ovogodišnja “Kulenijada” organizovana pod sloganom “U zagrljaju kulena i vina”, bila je u znaku dobrog druženja i još boljih proizvoda od mesa koji su uprkos koronavirusu okupili veliki broj gostiju kako iz matične šidske opštine, tako i drugih delova Srema i Srbije.

Organizator “Kulenijade” bila je „Turistička organizacija Šid“, Privredne komore Srbije – Regionalna privredna komora Sremska Mitrovica, Mesna zajednica Erdevik i Kulturno-obrazovni centar Šid i Opština Šid.

U proizvodnji kulena u uzanom omotaču za najbolje proizvođače kulena iz kategorije pravnih lica i preduzetnika proglašeni: 1. PR Janošević iz Sremske Mitrovice, 2. AS Milošević iz Laćarka; 3. BUT & CO iz Laćarka.

U kategoriji registrovanih poljoprivrednih gazdinstva za najbolje proizvođače kulena u uzanom crevu za najbolje su proglašeni: 1. Duško Mirković iz Kuzmina; 2. Nenad Vojnović iz Kuzmina; 3. Srđan Edelinski iz Šida;

U proizvodnji kulena u prirodnom omotaču u kategoriji pravnih lica i preduzetnika za najbolje proizvođače proglašeni su: 1. Rezervat prirode „Zasavica“, 2. PR Dragin kulen i kobasica iz Sremske Mitrovice, 3. PR Kulen Vojnović iz Kuzmina.

Za najbolje proizvođače kulena u prirodnom omotaču u kategoriji registrovanoh poljoprivrednih gazdinstva proglašeni su: 1. Goran Miščević iz Vašice; 2. Milan Kabić iz Šida; 3. Slobodan Tadić iz Kuzmina.