Najavljena izgradnja tri nova parka

Sremske Novine Pre: 3 sata Nema komentara

Srpska napredna stranka održala je danas još jednu predizbornu konferenciju za medije, a ispred liste Aleksandar Vučić – Za našu decu, javnosti se obratio Dmitar Stanišić, predstavljajući jednu od pet tačaka vezanih za projekte planirane u budućnosti. Ovaj put reči je bilo o ekologiji.

– Stvari koje se tiču ekologije u Sremskoj Mitrovici imaju za cilj da od našeg grada naprave čistiji grad, iako on već jeste na zavidnom nivou. Plan koji smo predvideli jeste taj da od Mitrovice dugoročno napravimo eco-friendly grad, odnosno, da ona bude na mapi Evrope u oblasti ekologije. To je kompleksan i dug proces i ne može da se završi za nekoliko meseci, čak ni godina, i on je permanentan. Tu nam je potrebna najveća podrška građana – rekao je Stanišić i dodao da je u oblasti ekologije, kao i u drugim oblastima, planirano pet projekata.

– Prvi je izgradnja tri nova parka. Jedan je predviđen na teritoriji iza Poslovno sportskog centra „Pinki“, drugije u okolini hipodroma, a treći na području Mačvanske Mitrovice. Pored toga, imamo u planu da zasadimo 80 hiljada sadnica, simbolično, za 80 hiljada Mitrovčana. Naravno, one neće biti samo u ta tri parka, nego i u Kuzminu, Martincima, Laćarku, svuda gde je to neophodno, kako bismo podigli pošumljenost grada – istakao je Stanišić i dodao da je u planu i izgradnja vetrozaštitnog pojasa na mitrovačkim putevima. Takođe, najavio je i izgradnju prečistača otpadnih voda, čija izrada projekta je u toku.

– Pored toga, imamo i projekat u okviru kog će svako domaćinstvo dobiti po jednu kantu za selekciju otpada. Neke stvari u oblasti ekologije smo i ranije radili. Linija za selekciju otpada je skoro završena, što se tiče javnog saobraćaja imamo autobuse sa euro 6 motorima, radili smo na pošumljavanju. Mislim da je oblast ekologije značajna za budućnost i u godinama ispred nas ovo će biti aktuelna tema – zaključio je Dmitar Stanišić i osvrnuo se na rezultate prethodnog rada stranke. On je tom prilikom istakao da su skoro svi projekti koji su bili obećani pred izbore 2016. godine završeni, a među njima su bili izgradnja podvožnjaka, bazena, puta kroz Laćarak, škole u Mačvanskoj Mitrovici, panela za odbranu od poplava, kao i azila za životinje. Kako kaže, u toku je i rad na izgradnji gradskog stadiona i rekonstrukciji gradske pijace.