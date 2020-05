U Sremskoj Mitrovici obeležena godišnjica odbrane od poplave

S.Djakovic Pre: 8 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica – Danas je u Sremskoj Mitrovici, na prigodan način, obeleženo šest godina od uspešne odbrane od poplave , odnosno od dana kada je na Savi zabeležen najviši vodostaj – od 863 centmetra. Nakon pozdravnih reči gradonačelnika Vladimira Sanadera i simbolične šetnje Kejom Slavka Dubljevića do pešačkog mosta, okupljenim članovima Štaba za vanredne situacije grada i gradjanima obratio se ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, u to vreme gradonačelnik i šef Štaba za vanredne situacije .On je podsetio na 17. maj 2014. kada je doneta odluka o dislokaciji 20.000 stanovnika ovog dela grada, MačvanskeMitrovice i Laćaek zbog ugroženosti od nabujale reče, ali je u toj bici ostvaren uspeh.

Ovaj grad je na najsavremeniji i najsigurniji način rešio problem poplava -na najugroženijom delonici keja, dugoj vše od 1.000 metara, jer sutu postavljeni montažno -demontažni paneli. Kako se čulo takvi paneli su planirani za montažu i na mačvanskoj strani obale.