Kraj vanrednog stanja i u Rumi, bez novozaraženih

Sofija Belotić Pre: 34 minuta Nema komentara

Ruma-Štab za vanredne situacije u Rumi konstatovao je ukidanje vanrednog stanja i policijskog časa, ali nastavlja sa svim preventivnim aktivnostima i dezinfekcijom javnih površina. Opština Ruma je do sada isplatila novčanu pomoć po 157 od 217 do sada pristiglih zahteva svojim privrednicima koji su zbog epidemije morali da zatvore svoje objekte i to u iznosima od po 50.000, 150.000 i 300.000 dinara. Danas je završen ciklus otkupa povrtarskih proizvoda od poljoprivrednika koji nisu imali plasman robe tokom vanrednog stanja, rekao je predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić. Epidemiološka situacija u Rumi je stabilna i u poslednjih nekoliko dana nije zabeležen nijedan nov pozitivan slučaj na korona virus.