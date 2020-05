Dan mesne zajednice „Sutjeska“ biće 15. maj

S.Djakovic Pre: 11 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica – Danas je u Mesnoj zajednici “Sutjeska” u Sremskoj Mitrovici potpisan memorandum o saradnji kojim su određeni modeli obeležavanja Dana mesne zajednice. Novi praznik mitrovačke mesne zajednice će biti 15. maj- dan početka velike bitke na Sutjesci iz Drugog svetskog rata, jer to ime ona nosi. nosi. Nakon pokretanja inicijative i sprovodjenja postupka odluku je doneo savet mesne zajednice. Memorandum su potpisali čelni ljudi saveta mesne zajednice, GO SUBNOR-a grada i GO rezervnih vojnog starešina, a Dan mesne zajednice 15.maj će se obeležavati od naredne godine .