Biblioteka počinje sa radom

S.Djakovic Pre: 6 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica -Biblioteka „Gligorije Vozarović” u ponedeljak, 18. maja počinje da radi sa korisnicima, radnim danima od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Korisnici treba da se obavezno pridržavaju sledećih pravila:

• Prilikom ulaska u Biblioteku korisnici moraju nositi zaštitne maske i rukavice, preći kroz dezobarijeru za obuću i dezinfikovati ruke/rukavice sredstvom za dezinfekciju.

• Korisnicima nije dozvoljen slobodan pristup fondu i knjige se preuzimaju na pultu za izdavanje.

• Obavezno je održavanje fizičkog rastojanja između korisnika od najmanje dva metra.

Čitaonice sadnevnom štampom, internetom, tručnom i priručnom literaturom , dečijom i zavičajnom zbirkom neće raditi do daljeg kao ni ogranci.

Svim korisnicima članarina će biti produžena za dva meseca.