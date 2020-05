Sofija Belotić Pre: 1 sat Nema komentara

Beograd-U Republici Srbiji je do 15 časova 1. maj 2020. godine registrovano ukupno 9.205 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 5.904 osoba od kojih je 195 pozitivno na korona virus. Hospitalizovano je 2.375 pacijenata. Do 15 časova u Republici Srbiji testirano je ukupno 91.551 osoba koja su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Od juče je registrovano 6 smrtnih slučajeva od posledica korona virusa.Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 185. Smrtnost od posledica korona virusa je 2,01 odsto. Do sada je izlečeno 1.379 pacijenata.