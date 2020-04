Zorana Mihajlović-Probijen tunel “Čortanovci” na pruzi Beograd–Budimpešta

Sofija Belotić Pre: 24 minuta Nema komentara

Beograd-Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas, povodom probijanja prve cevi tunela “Čortanovci” na gradilištu brze pruge Beograd–Budimpešta, da infrastruktura ostaje važan pokretač privrede i razvoja uprkos epidemiji koronavirusa.

Probijanje tunela je važan trenutak na svakom projektu i u redovnim okolnostima. Međutim, ako znamo da su Čortanovci jedno od najvećih infrastrukturnih gradilišta u Evropi, na kojem se uprkos epidemiji poštuju svi rokovi, to je rezultat na koji Srbija treba da bude ponosna, naglasila je Mihajlović.

Ona je iskazala zahvalnost svim radnicima koji su, kao i zdravstveni radnici, vozači, prodavci, takođe heroji Srbije u danima epidemije, jer zahvaljujući njima zemlja ne samo što nije stala ni u najtežim okolnostima, već i nastavlja da gleda ka budućnosti.

Potpredsednica Vlade je podsetila na to da je na celoj deonici od Stare Pazove do Novog Sada, od kada su na snazi mere države za suzbijanje epidemije COVID-19, svakog dana bilo aktivno od 500 do 1.000 radnika.

Takođe, ona je prenela zahvalnost “Ruskim železnicama” na posvećenosti projektu, kao i na tome što posebno vode računa o zaštiti radnika u uslovima epidemije.

Mihajlović je izrazila zahvalnost i svim domaćim i stranim izvođačima koji su ispoštovali preporuku Ministarstva da se održi nivo aktivnosti na gradilištima, uz primenu svih predviđenih mera za suzbijanje zaraze.

Prema njenim rečima, svih ovih dana naša najveća gradilišta u drumskoj i železničkoj infrastrukturi nisu stala i na njima je, u zavisnosti od vremenskih uslova, bilo između 1.500 i 2.300 radnika, a računajući i izgradnju stanova za snage bezbednosti, rehabilitaciju puteva i komunalnu infrastrukturu, i više od 3.500 radnika.

Infrastruktura će biti važna i u periodu nakon pandemije, kada se budemo borili za viši privredni rast i zato nam je bitno da kroz mere Vlade za pomoć privredi sačuvamo naše kompanije, kao što i one treba da posebno vode računa o svojim radnicima, jer nas čeka veliki zajednički posao, ukazala je Mihajlović.

Radovi na izgradnji tunela i vijadukta “Čortanovci” deo su projekta izgradnje deonice brze pruge Beograd–Budimpešta od Stare Pazove do Novog Sada, čija je dužina 40,4 kilometra.

Ukupna dužina obe tunelske cevi je 2.242,5 metara, a danas je probijena desna cev, dužine 1.086,5 metara. Trenutna realizacija radova na ovom objektu iznosi 86 odsto. U okviru istog projekta, u toku je izgradnja i dvokolosečnog vijadukta “Čortanovci”, dužine približno tri kilometra. Procenat realizacije radova na vijaduktu iznosi 91 odsto.

Vrednost radova na izgradnji tunela i vijadukta “Čortanovci”, koji se finansira iz kredita Ruske Federacije za modernizaciju srpske železnice, iznosi 337,6 miliona dolara.