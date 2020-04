Vučić: Policijski čas od subote u 13 do ponedeljka u 5 ujutro

Sofija Belotić Pre: 2 sata Nema komentara

Beograd- U naredna 72 sata očekujemo najveće povećanje broja zaraženih i preminulih, rekao je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić u večerašnjem obraćanju nakon sastanaka Kriznog štaba. Veći broj pozitivnih dolazi iz žarišta, Beograda, Ćuprije, Čačka i Valjeva, dok je Niš uspeo da se stabilizuje u pogledu broja obolelih, istakao je Vučić. Predsednik je napomenuo da se očekuje i dolazak ruskih stručnjaka, sa istim paketom mera kao i za Italiju i za to se Aleksandar Vučić javno zahvalio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu. Sve više stvari proizvodimo sami, a ako Francuska pomogne, Srbija bi mogla da obezbedi bazu za proizvodnju leka hlorokin kojim se leče oboleli od korona virusa. Srbija će od 8.aprila samostalno moći da proizvodi dovoljne količine zaštitnih maski, rekao je Vučić.

Kada su u pitanju nove mere za suzbijanje epidemije, Vučić je rekao da će deo mera biti pooštren, a deo olakšan. Od 24.000 do 30.000 zaraženih koji su ušli u zemlju, merama je najvećim delom zadržano širenje virusa, rekao je Vučić. Važiće zabrana kretanja u subotu od 13 sati do ponedeljka do pet ujutro, osim za penzionere koji će i dalje moći nedeljom ujutro od 4 do 7 da idu u kupovinu. Neće biti dozvoljeno okupljanje više od dvoje ljudi na jednom mestu. Olakšavajuća mera važiće od subote uveče, od 23 do 1 ujutro biće dozvoljena šetnja kućnih ljubimaca najdalje 200 metara od mesta stanovanja.

Danas je formiran implementacioni tim za sprovođenje ekonomskih mera, epidemiolozi će i preostalu trećinu plate dobijati od države, te neće više morati da je traže na tržištu, govori predsednik Srbije. Respiratore i dalje nabavljamao, jer ne želimo situacije kao u mnogim razvijenim zemljama gde na jedan respirator dolazi po nekoliko pacijenata, istakao je Vučić. Dodatni respiratori treba da stignu iz NR Kine. Prvi put Srbija je izvezla kvasac i hipohlorid u Republiku Srpsku, rekao je predsednik Srbije.

Razmatra se način kako da se još više hiljada naših sugrađana vrati iz sveta, uključujući i one u SAD.

-Mislim da smo na vreme krenuli sa merama i time sprečili veću katastrofu i zaista sam ponosan na lekare, vojsku i policiju, što smo uspeli prvi udar da izdržimo. Narednih 15 dana će biti vrhunac krize, imaćemo veću smrtnost i veći broj zaraženih, što je posledica velikog priliva naših građana iz inostranstva. Više će se testirati i biće spremne nove laboratorije, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On se zahvalio disciplinovanim i odgovornim građanima, koji predstavljaju veliku većinu našeg stanovništva.