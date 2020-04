Vučić: Od nedelje skraćenje policijskog časa

Sofija Belotić Pre: 6 sati Nema komentara

Beograd-Aleksandar Vučić, predsednik Srbije,gostujući na televiziji Pink, rekao je da će od utorka policijski čas biti skraćen i da će trajati od 18 do 5 časova ujutro. Penzioneri će naredne nedelje u utorak, petak i nedelju moći u periodu od 18 do 1 sat iza ponoći moći da izlaze u polučasovnu šetnju 300 metara od mesta stanovanja. Ako epidemiološka slika bude bila stabilnija, od 27.aprila, penzioneri će moći da izlaze svaki dan u istim terminima. Vučić je pozvao sve građevinske radnike da od utorka punom parom krenu na gradilišta. Od utorka se otvaraju sve zanatske radnje, a od 27.aprila i ostale radnje površine do 300 metara kvadratnih, kao i frizerski i kozmetički saloni. Hoteli, banke, ugostiteljski objekti će početi sa radom u periodu od 4.do 11.maja, a za taj period se razmatra i ponovo uspostavljanje javnog prevoza. Popuštanje restriktivnih mera, rekao je predsednik Srbije, će izostati ukoliko se ponovo zabeleži nedisciplina i povećan broj zaraženih.