Vlada danas razmatra eventualno uvođenje novih mera

Beograd-Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, najavila je da će na današnjoj zajedničkoj sednici dva krizna štaba biti razmotreno da li je potrebno preduzimati dalje mere u borbi protiv koronavirusa. Brnabić je, gostujući u jutarnjem programu Radio-televizije Srbije (RTS), na pitanje da li postoje neke mere koje se mogu preduzeti do uvođenja 24-časovne zabrane kretanja, odgovorila potvrdno i dodala da će one biti danas razmotrene. Postoje još neke mere o kojima smo pričali, među kojima je i zatvaranje žarišta da se virus ne bi proširio u nekim gradovima gde i dalje nemamo nijednog zaraženog, ponovila je premijerka. Prema njenim rečima, ima još mera do potpune zabrane kretanja, osim do prodavnice i apoteka vikendima, koje će biti razmotrene kada se pokaže da je najgora situacija u disciplini, a o nekima će biti razgovarano i danas. Brnabić je istakla da će građani biti informisani da bi znali da se organizuju i da nema potrebe za panikom. Čini mi se da kao društvo sve bolje funkcionišemo, ali će nas svaka nedisciplina skupo koštati, kao što smo od početka rekli, upozorila je ona. Sada, kada smo smo ušli u četvrtu nedelju epidemije, potrebna nam je gvozdena disciplina i ovu borbu ne mogu da dobiju lekari i zdravstveni sistem, ni Vlada, a ni predsednik sami, koliko god zaštitne opreme nabavili. Ovo moramo da pobedimo zajedno, i svaki pojedinac ima ličnu odgovornost, ponovila je premijerka. Brnabić je istakla da je potrebna solidarnost građana, i da će, što smo disciplinovaniji, biti manje restriktivnih mera, ali da se država u suprotnom neće libiti da donosi još restriktivnije mere. Predsednica Vlade je iskazala zahvalnost velikom broju građana koji se pridržavao mera i ukazala na to da u Beogradu, koji je ogromno žarište, postoje problemi, posebno vikendom. Nije problem to da kršite policijski čas, da se maskirate, već da time što to činite ugrožavate i vas, i neke druge ljude, a niste ni solidarni sa drugima, poručila je Brnabić. Ona je ukazala na to da postoje mediji koji će svaki put naći nešto loše u tome kako se Srbija bori bilo sa čim, od ekonomije do ove epidemije.

-Kada pričam o tome, želim da prenesem zahvalnost svim lekarima, njihovim timovima, svim medicinskim radnicima, naučnicima. To je ozbiljna borba i jeste ratno stanje. Kada pričamo o tim brojevima onda bih zamolila ljude da pogledaju kakva je situacija u Srbiji i kako se naša zemlja dobro bori, u odnosu na neke zemlje regiona i bogatija društva, pa da onda da pričaju kako Srbija stoji, poručila je Brnabić.

Ona je podsetila na to da u Italiji ima 13.155 mrtvih i da taj broj stalno raste, da Srbija prati tamošnje stanje pre svega da vidi šta može da očekuje u našoj zemlji i da taj scenario spreči. Premijerka je precizirala da je u Italiji stopa smrtnosti 12 odsto, u Španiji 9, Francuskoj 7, Švajcarskoj 2,69, a u Srbiji 2,64. Bolji smo i od Mađarske, koja se fantastično bori, gde je stopa smrtnosti 3,8, kao i od BiH gde je stopa 2,8 i Severne Makedonije gde ona iznosi 3,1 odsto.

Srbija nije najgora i borimo se da to ne bude i neće biti, poručila je Brnabić i istakla da se država ne bori za što manje brojeve, ne upoređuje se sa drugim zemljama, već se bori za svaki ljudski život.

izvor:www.gov.rs