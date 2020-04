Mačvanska Mitrovica, Noćaj i Salaš Noćajski sutra bez vode

S.Djakovic Pre: 47 minuta Nema komentara

Zbog planiranih radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, doći će do prekida u isporuci vode u petak, 24. aprila 2020.godine, u vremenu od 10 do 13 sati u Mačvanskoj Mitrovici, Noćaju i Salašu Noćajskom, obaveštavaju iz JKP „Vodovod“.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode.