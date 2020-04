Skoro polovina zaraženih u Beogradu, iz bolnica otpušteno njih 178

Sofija Belotić Pre: 28 minuta Nema komentara

Beograd- Dr Predrag Kon je na današnjoj konferenciji za medije precizirao da je najviše zaraženih zabeleženo u Beogradu – 846, Nišu 90, Novom Sadu 86, Ćupriji 83, Valjevu 59, Kruševcu 55, Čačku 32, Leskovcu 30, Kragujevcu 28, Paraćinu 27, Vranju i Zaječaru po 25, Jagodini 24, Pančevu 22, Novom Pazaru 21, Surdulici 19, Subotici 16, Užicu 15, Požarevcu 13, Kraljevu 12 i Kosovskoj Mitrovici i Pirotu po 11. Sva ostala mesta u zemlji, kako je dodao, beleže broj zaraženih manji od deset. Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ Darija Kisić Tepavčević saopštila je da je do sada testirano ukupno 868 zdravstvenih radnika, pri čemu je koronavirus potvrđen kod njih 160, što čini 8,38 odsto ukupnog broja zaraženih u našoj zemlji. Sa bolničkog lečenja do sada je otpušteno ukupno 178 pacijenata koji su bili hospitalizovani zbog koronavirusa, navela je ona i ukazala na to da je sa bolničkog lečenja u KBC “Dragiša Mišović” otpuštena 101 osoba, od kojih njih 28 čeka drugi negativan nalaz u privremenoj bolnici na Sajmu. Kisić Tepavčević je navela da je nakon dvostrukog negativnog nalaza iz KC Vojvodina otpušteno pet osoba, iz KBC “Zemun” 36 pacijenata koji više nisu pokazivali znakove infekcije, a od kojih 32 na Sajmu čeka drugi negativan nalaz, dok je četvoro pušteno kući. Ona je ocenila da primeri osoba koje su skinute sa respiratora, a potom spontano dišu i oporavljaju se, daju nadu da će biti još takvih slučajeva. Ohrabrujuće je da smo imali slučajeve gde je postepeno dolazilo do spontanog disanja, istakla je Kisić Tepavčević i navela primer mladića koji je 1985. godište i koji je uspešno skinut sa respiratora, spontano diše i oporavlja se.