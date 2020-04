Sastanak sa srpskim članom Predsedništva Bosne i Hercegovine

Sofija Belotić Pre: 4 sata Nema komentara

Beograd-Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa srpskim članom Predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, sa kojim je razgovarao o odnosima Srbije i BiH kao i Srbije i Republike Srpske, ali i o pomoći koju je Srbija uputila Republici Srpskoj u krizi nastaloj pandemijom virusa korona.

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je u obraćanju, nakon sastanka, da je pomoć Srbije Republici Srpskoj bila od ključnog značaja u borbi protiv zarazne bolesti COVID 19 i poručio da je neophodno nastaviti sa odlučnim merama, kako bi se sačuvali ljudski životi.

„Došao sam da zatražim dodatni kontingent pomoći, u vidu respiratora i svega neophodnog, što je odobreno. Bez Srbije teško bismo podneli sve ovo i naš zdravstveni sistem to ne bi podneo. Srbija je napravila opsežan program pomoći privredi i mi to pratimo, kako bismo olakšali situaciju i u našoj ekonomiji. Osnovno pitanje kojim smo se bavili je najveći praznik Vaskrs koji nam dolazi. Ne smemo da dozvolimo da dođe do ekspanzije virusa i zato smo usaglasili mere Srbije i Republike Srpske. Molimo vernike da to razumeju, da se poštuju mere i to je neophodno da uradimo. Moramo da nastavimo sa odličnim merama, važni su nam ljudi“, izjavio je srpski član Predsedništva BiH.

Predsednik Vučić je istakao da je Srbija od početka dozvoljavala izvoz deficitarne robe na teritoriju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

„Pružili smo značajnu podršku, poslali medicinske aparate i zaštitnu orpemu u RS. Uputićemo još značajniju podršku u naredna dva, tri dana, to će biti stotine hiljada zaštitnih rukavica, maski i novi respiratori“, naveo je predsednik Vučić. On je, u ime Republike Srbije, pozdravio narod Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i poručio da smo u ovim trenucima svi zajedno, na istoj strani.

„Želim da kažem da ćemo svi mi biti u teškoj ekonomskoj situaciji, u Evropi i svetu. Srbija će, zahvaljujući svojoj monetarnoj i fiskalnoj pripremljenosti, nešto lakše od ostalih podneti krizu. S druge strane, imam jednu dobru vest iz ekonomije za sve građane Srbije. Na zvaničnoj evidenciji imali smo 10.839 otpuštenih radnika. Kada smo najavili mere, zaposlenost je porasla i samo 2.000 ljudi je ostalo bez posla, što znači da su mere dale značajan rezultat. Veoma sam zahvalan privrednicima koji nose našu zemlju, pokazali su odgovornost i konstruktivnost“, istakao je predsednik Vučić i dodao da je važno da iskažemo veliku solidarnost sa našim narodom u Republici Srpskoj. Goll

Predsednik Vučić izjavio je da se tokom Vaskrsa ne mogu praviti izuzeci u zabrani kretanja i dodao da je video da su i pripadnici srpske crkve u regionu, ali i na drugim kontinentima, doneli odluke da vernici ne prisustvuju službama i da se nada da će tako odlučiti i naša crkva.

„Naš je posao da štitimo živote ljudi i ponovo ću da pozovem patrijarha Irineja da ga zamolim da službe budu održane, ali bez prisustva ljudi“, rekao je predsednik Vučić. On je istakao da će se država držati slova zakona i da sveštenike ni na koji način neće ometati u sprovođenju službe.