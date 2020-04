S.Djakovic Pre: 4 sata Nema komentara

Sremska Mitrovica -Po odluci Ministarstva zdravlja od 1. aprila pri Domu zdravlja Sremska Mitrovica radi Kovid ambulanta, odnosno ambulanta za respiratorne infekcije i febrilna stanja . Ova ambulanta radi svakog dana u vremenu od 7 do 22 časa i nalazi se u Centru za respiratrne infekcije koji je u Dispanzeru na Savi i u njoj se pregledaju pacijenti sa simptomima sličnim onim koje izaziva korona virus.

-U Kovid-ambulanti pregledaju se pacijenti koji imaju respiratorne tegobe, a to su povišena telesna temperatura, kašalj, plitak dah, poremećaj sećaja ukusa i mirisa, što su sve simptomi koji mogu da upute na sumnju na pojavu infekcije korona virusom. Do sada su se sa njima prvo uglavnom obavljale telefonske konsultacije, a one će i dalje biti vršene, jer predlažem pacijentima koji imaju lakše tegobe, u smislu da imaju temperaturu do 38 stepeni i blago grebanje u grlu, da prvo pozovu telefonom lekara koji će biti dežuran ovde u Kovid-ambulanti, pa da u skladu sa preporukama dođu na pregled u ambulantu. Sve to kako bi smanjili kontakt između osoblja i pacijenata i međusobni kontakt pacijenata, odnosno da bi sprečili širenje zaraze- rekao je dr Adil Elhag, načelnik opšte medicine Doma zdravlja Sremska Mitrovica.

Nova oprema za lekare i medicinsko osoblje u Kovid ambulanti obezbedjena je od strane lokalne samouprave, pokrajinskog sekretarijata i iz sopstvenih sredstava, pa oni sada imaju zaštitu po svim kriterijumima.