Profesorka solo pevanja pesmom leči dušu

Sremska Mitrovica – Svakog dana, kada nastupi vreme policijskog časa u kome više niko ne može da napušta svoj dom, profesorka solo pevanja i solista Radio televizije Vojvodine Aleksandra Saška Padrov, seda za svoj klavir i pratiocima sa Fejsbuka, svojim kolegama i prijateljima, kao i brojnim ljubiteljima muzike, ispunjava muzičke želje.

U njenom bogatom repertoaru nalaze se numere klasične i džez muzike, popularne strane i domaće pesme, stare sevdalinke, vojvođanske i srpske narodne pesme.

-Kao umetnik imam želju, potrebu i obavezu da uvek budem aktivna, ma u kom obliku i u kojim god kojim uslovima, da uvek vežbam, dajem i stvaram…S obzirom da ne mogu podneti da sam sprečena da budem na svom polju aktivna, pronašla sam način kako da komuniciram sa svetom i sa dragim ljudima i kako da im prenosim dobre vibracije. Ja sam ceo život veoma aktivna na polju pedagogije i izvođačkog rada i za svaki svoj nastup sam pripremala veoma veliki broj pesama, ali nikada nisam imala vremena da sedim i da ih ovako izvodim dok samu sebe pratim na klaviru. Kada je počela izolacija, spontano sam probala da se snimim dok pevam, kako bih skrenula misli i nešto radila. Taj snimak se dopao mojim kolegama sa Fejsbuka, najpre onima iz opere sa kojima sam studrala, a onda i kolegama profesionalnim muzičarima koji su vrhunski svirači. Rekli su im da je to za njih kao neka čarolija i nagovorili me da to što radim postavim kako bi bilo javno i svima vidljivo. Tada su ljudi počeli da mi poručuju pesme i shvatila da je to za mene postala neka vrsta zadatka. Jer, ako sam ja njima dala taj neki tračak veselja i ako sam im barem na momenat skrenula misli sa celokupne situacije, onda sam želela da radim i dalje ono što njima prija. Ljudi znaju da pevam sve i traže sve žanrove, ali ipak najviše sevdalinke, poput poznatih Tamburalo momče, Ah moj Aljo, Snijeg pade na behar na voće, A što ćemo ljubav kriti, Ko se jednom napije vode sa Baščaršije, U lijepom gradu Višegradu…Javljaju se ljudi iz Italije, iz Irske, Austrije, iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, kao i iz brojnih naših gradova, a svako veče u 20 sati nakon aplauza pevam sa svog prozora svim našim medicinarima i policiji i ljudima koji su izloženi u prvim linijama odbrane od korona virusa – kaže Saška i dodaje da jednu pesmu peva svako veče na prozoru, uz podršku komšija iz svih stanova iz mitrovačkog naselja Matija Huđi, te da sa ovakvim načinom kominiciranja neće prestajati sve dok to ljudima bude prijalo.

