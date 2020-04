Podela maski za građane Rume

Sofija Belotić Pre: 23 minuta Nema komentara

Ruma- U toku dana volonteri Štaba za vanredne situacije u Ruma delili su zaštitne maske i rukavice na ulicama garad, posebno ispred banaka i prodavnica, gde se stvaraju redovi. Podeljeno je 5.000 maski, rekao je predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić. Do današnjeg dana podeljeno je oko 5.500 paketa pomoći svim građanima Opštine Ruma sa primanjima manjim od 30.000 dinara. Akcija se nastavlja i u narednim danima, a paketi će biti dostavljeni i onima koji žive na drugoj adresi u odnosu na prijavljenu. Predsednik Opštine ruma zato sve građane moli za strpljenje i poštovanje mera izolacije, sprečavanje društvenih kontakata. Za to vreme 120 volontera će obaviti svoj posao i do kraja nedelje podeliti sve pakete.