Ove školske godine bez povratka u školske klupe

Beograd-Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije Mladen Šarčević izjavio je danas da ove školske godine neće biti vraćanja u školske klupe za proces redovne nastave.

Šarčević je u izjavi za list „Blic“ objasnio da raspust praktično počinje krajem maja, kada se završava redovna nastava, koja je ovog puta, tokom vanrednog stanja, bila onlajn.

Ministar je najavio i izmenu Pravilnika za ocenjivanje, s obzirom na to da sada nema tromesečja, ni dosadašnjeg vida završnog ispita.

Prema njegovim rečima, oko tog pitanja prepliću se različiti interesi, počev od onog da ne bude završnog ispita, odnosno male mature.

To je najlakši scenario, koji, međutim, ne bi bio i najpošteniji jer bi to značilo da će pojedine škole upisati đaci koji, inače, ne bi mogli da ih upišu, čime bi ostali uskraćeni oni koji bi uspešnije položili ispite i upisali željene škole, istakao je on.

Šarčević je poručio da se resorno ministarstvo u svemu prvenstveno rukovodi bezbednošću učenika i nastavnika, ali je dodao da se mora zadovoljiti i drugi uslov, a to je pravičnost.

Za oko dve, tri nedelje izaći ćemo sa modelom, koji će odgovarati epidemiološkoj situaciji u Srbiji, ali i biti u skladu sa zaključkom i scenarijem koji će se primenjivati u Evropi za završni ispit, najavio je ministar