Nije povećan broj zaraženih u rumskoj opštini, situacija stabilna

Sofija Belotić Pre: 6 sati Nema komentara

Ruma-Epidemiološka situacija u Rumi je stabilna, rekao je danas predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić. Za sada je kod samo dve osobe potvrđena infekcija virusom korona, kao što je to bio slučaj i prethodne nedelje. Povećan je broj lica kojima je izrečena mera samoizolacije, pa umesto 519, u samoizolaciji je 537 građana rumske opštine, potvrdio je predsednik opštine nakon današnje sednice Štaba za vanredne situacije. I tokom dana je nastavljena podela zaštitnih maski građanima Rume, do vikenda je podeljeno 7.110 paketa pomoći, a to je nastavljeno i ove nedelje. Priprema se i nov kontigent paketa pomoći za 2.900 lica korisnika socijalne pomoći u 1.511 domaćinstava. Svakodnevno se dezinfikuju javne površine i saobraćajnice na teritoriji cele opštine.