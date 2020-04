Dr Goran Stevanović: 400 izlečenih pacijenata

Sofija Belotić Pre: 2 sata Nema komentara

Beograd- Direktor Infektivne klinike u Beogradu, Goran Stevanović, ukazao je na to da je do sada izlečeno približno 400 osoba, koje su imale razrešenje kliničke slike i dva negativna testa. Stevanović je rekao da ima i onih osoba kod kojih su se simptomi povukli, ali testovi pokazuju da su pozitivni, a to znači da su klinički izlečeni i njih je više od 800. Prema njegovim rečima, procenat izlečenih pacijenata, odnosno onih kod kojih je prestala potreba za veštačkom ventilacijom je još mali jer sam proces traje dugo, ali ima pacijenata koji su uspešno sanirani i oni su uglavnom mladi i bez udruženih bolesti. Prosečno vreme pacijenata na veštačkoj ventilaciji pluća je oko četiri ili šest nedelja, ali ima i slučajeva pacijenata koji su bili na respiratoru i osam nedelja, naglasio je on i upozorio na to da je kod onih sa hroničnim bolestima uspeh terapije i lečenja dosta neizvestan ako već stignu do veštačke ventilacije pluća.

Izvor: www.gov.rs