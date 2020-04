Da upis u vrtić i upis prvaka budu lakši

S.Djakovic Pre: 46 minuta Nema komentara

Sremska Mitrovica -Roditelji dece sa područja grada Sremska Mitrovica od sada elektronskim putem i na potpuno bezbedan i besplatan način mogu da prijave svoju decu za upis u predškolske ustanove i da ih upišu u prvi razred putem portala e uprave. Oni ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, već prijavu mogu da obezbede elektronski na pomenutom portalu.

-Upis u PU „Pčelica“ će se kao i ranije vršiti u maju , u periodu od 4. do 29. maja. S obzorom na to da je vanredno stanje preporučujujem da se upis vrši elektronskim putem, odnosno da oni koji mogu to učine posetom portalu e Uprava.Za one koji to ne mogu biće organizovan upis u vrtiću „Maslačak“ na adresi Bulevar Konstantina Velikog 10 gde će na licu naši zaposleni pomoći roditeljima – kaže direktorica PU Pčelica“ Biljana Cvijetić. Za predškolce u selima upis će biti organizovan kada prodje vanredno stanje u njihovim mestima.

Bitno je da sada škole pribavljaju potrebnu dokumentaciju –izvod iz maične knjige rodjenih , potvrda o prebivalištu deteta i potvrda da li je obavljen lekarski pregled, dodala je zamenica gradonačelnika Svetlana Milovanović povodom uputstva resornog ministsrstva oko upisa prvaka.

– Roditelji mogu preko elektronske aplikacije da stupe u kontakt sa školom gde će upisati dete. Dobiće podatke o testiranju deteta kako bi ga mogli dovesti u zakazano vreme Roditelji elektronski ne ne mogu da upišu decu mogu da odu u školu i da se tamo informišu kod dežurnog radnika o svemu – rekla je uz ostalo Svetlana Milovanović.