Apel struke za izbegavanjem kontakata tokom vikenda

Sofija Belotić Pre: 9 sati Nema komentara

Beograd-Pokrajinski sekretar za zdravstvo, Dr Zoran Gojković, govoreći o zabrani kretanja na današnjoj konferenciji, je naveo da je doneta odluka da se u petak, 1. maja, preduzmu rigidne mere, dok će u subotu i nedelju važiti mere kao radnim danima, s tim što je i dalje neophodno ukazati na značaj izbegavanja kontakata, što ostaje ključno u narednom periodu.

Pokrajinski sekretar za zdravstvo je još jednom uputio apel svima, koji ne moraju da izlaze napolje za vikend, da to i ne čine, i poručio da izlazimo iz faze izolacije i ulazimo u fazu lične odogovornosti.

Direktor Infektivne klinike Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović izneo je podatak da je od ukupno testiranih 1.843 Beograđana, u poslednjih 24 sata, na koronavirus pozitivno njih 90, što je najveći broj i lagani rast u odnosu na prethodnih nekoliko dana.

On je, međutim, istakao da to još nije zabrinjavajuće jer je u okviru onog što je poželjno, odnosno manje je od pet odsto pozitivnih uzoraka testiranih.

Stevanović je ukazao na to da Beograd i jeste grad sa najvećim brojem stanovnika, što je i najveći faktor rizika za ponovno razbuktavanje bolesti.

Zato je, pored ublažavanja mera, važno da ljudi budu međusobno na distanci i da koriste zaštitnu opremu, poručio je on, uz napomenu da bi to trebalo da postane navika.

Imunolog Srđa Janković naglasio je da je izbegavanje kontakata i dalje krajnji cilj i da prvi maj kao praznik solidarnosti treba da obeležimo upravo tako što ćemo biti odgovorni i solidarni i izbegavati kontakte.

Janković je rekao da će to pomoći da uspešno privedemo kraju borbu sa epidemijom, a ukoliko to ne budemo radili, poništićemo sve što je do sada urađeno.