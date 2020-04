1060 potvrđenih slučajeva, još 5 smrtnih slučajeva

Sofija Belotić Pre: 1 sat Nema komentara

Beograd-U Republici Srbiji je do 15 časova 01. aprila 2020. godine registrovano ukupno 1060 potvrđenih slučajeva COVID 19.Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 810 osoba od kojih je 160 pozitivno i 650 negativno na novi korona virus. Do 15 časova, 01. aprila 2020.godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirana je ukupno 4371 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. Dr Darja Kisić Tepavčević je rekla da će se tokom sutrašnjeg dana na kriznim štabovima razmatrati nove mere u cilju prevencije.