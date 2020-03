U Rumi stabilno

Sofija Belotić Pre: 2 sata Nema komentara

Ruma-Epidemiološka slika u Rumi je stabilna, a lokalna samouprava u saradnji sa nadležnim službama nastavlja da sprovodi preventivne mere kako ne bi došlo do širenja korona virusa.

-Nema zaraženih korona virusom u Rumi do danas. Postoje ljudi koji su u samoizolaciji, ali reč je o građanima koji su nedavno boravili u inostranstvu. To su mahom zdravi ljudi, savesni, koji su iz preventivnih razloga u samoizolaciji, kaže predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić.

-Mi nastavljamo sa sprovođenjem mera koje smo juče propisali na Štabu za vanredne situaciju. Inspektori su jutros kontrolisali dezinfekciju autobusa, ona je obavezna u svim javnim ustanovama, vrtićima, školama kontrole će biti svakodnevne. „Komunalac“ nastavlja da dezinfikuje sve javne ustanove i javne površine u gradu. Danas smo podelili svim državnim ustanovama sredstva za dezinfekciju. Pratimo Vladu Republike Srbije, tako da ćemo videti u narednim danima da li je potrebno uvoditi dodatne mere. Narod se polako privikava, saradnja je dobra tako da verujem da neće biti problema, istakao je Mančić.

JP „Komunalac“ je danas nastavio akciju dezinfekcije javnih površina u gradu. U skladu sa naredbom opštinskog Štaba za vanredne situacije radnici ovog javnog preduzeća nastavljaju akciju dezinfekcije grada.

-Juče smo uradili gradsku pijacu, trg i hol Supa, a danas nastavljamo trotoare ulica. Uradili smo Glavnu ulicu, sada smo u Malom parku i nastavljamo dalje oko Doma zdravlja. Dezinfekciju ćemo raditi dva puta dnevno, ujutru i posle podne i nadam se da će to bar malo doprineti boljem tretmanu ovog stanja u kom smo se zadesili svi“, kazao je direktor JP „Komunalac“ Dragan Panić.

Izvor:www.ruma.rs