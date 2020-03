Spisak dezinfikovanih ulica

S.Djakovic Pre: 10 sati Nema komentara

Sremska Mitrovica – Dezinfikovane su sledeće ulice u Sremskoj Mitrovici: Vojvode Stepe, Marsilijeva, Timočke Divizije, Naselje Marko Peričin Kamenjar, Jovana Udickog, Severni bedem, Graničarska, Dioklecijanova, Maksima Gorkog, Uroša Predića, Ratarska, Vase Stajića, Iriška, Školska, Uroša Stojšića, Vase Pelagića, Petra Preradovića(od početka ulice do Katoličkog groblja) i Vladimira Matijevića. Vuka Karadžića, Svetog Save, Svetog Dimitrija, Kralja Petra I, Stari šor, Fruškogorska do ŠOSO “Radivoj Popović”, Železnička, Bulevar Konstantina Velikog, Pivarska, Vodna, Branka Radičevića, Kuzminska, Arsenija Čarnojevića, Jupiterova, Zanatlijska i Ribarske obale. Prethodne noći dezinfikovane su ulice Vuka Karadžića, Svetog Save, Svetog Dimitrija, Kralja Petra I, Stari šor, Fruškogorska do ŠOSO „Radivoj Popović“, Železnička, Bulevar Konstantina Velikog, Pivarska, Vodna, Branka Radičevića, Kuzminska, Arsenija Čarnojevića, Jupiterova, Zanatlijska i Ribarske obale, javljaju iz“ Komunalija.