Prvo smo imali proleće u zimskom periodu, a sada nam je, početkom proleća, stigao sneg.

Prema prognozi RHMZ, danas i sutra doći će do stvaranja snežnog pokrivača, u većini mesta od 10 do 15 cm, na planinama i u nižim predelima istočne Srbije od 20 do 40 cm, lokalno i više, gde će usled jakog vetra doći će do stvaranja snežnih nanosa.Slabljenje i postepeni prestanak snežnih padavina očekuje se u sredu tokom dana.