Radno vreme do 18 sati

S.Mihajlovic Pre: 51 minut Nema komentara

Šid – Štab za vanredne situacije opštine Šid usvojio je odluku da svi ugostiteljski i trgovinski objekti, butici i zanatske radnje rade do 18 časova. Komandant Štaba za vanredne situacije Zoran Semenović izjavio je da svi građani stariji od 65 godina imaju strogu zabranu kretanja dok će lica koja su došla iz inostranstva u zadnjih nedelju dana a nisu u samoizolaciji i svesno ugrožavaju život građana opštine Šid biti strogo kažnjena. On je apelovao na građane da se pridržavaju policijskog časa od 20 časova do 5 časova ujutru a za sve informacije i neophodnu pomoć da se obrate na broj telefona 022/712-122.