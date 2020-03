Premijerka Ana Brnabić-Teški dani tek slede, građani se mole za disciplinu

Sofija Belotić Pre: 10 sati Nema komentara



Beograd-U svom obraćanju premijerka Srbije Ana Brnabić, rekla je da se sada očekuje porast broja obolelih korona virusa, te da se tek očekuju teški dani i da se upravo zbog toga sprovode mere. Podseća da je danas u 10 časova stupila na snagu mera potpune zabrane kretanja na otvorenom starijima od 65 godina u gradovima i starijima od 70 godina u seoskim sredinama. Brnabić ističe da je danas vidljiva daleko veća disciplina građana Srbije. Trenutno je na raspolaganju 6.000 volontera za pomoć starijima i pozvala sve građane koji to mogu, da se priključe volonterskim timovima za pomoć starijim sugrađanima. Premijerka je rekla da će se naći i transparentan način da se penzionerima podižu penzije u bankama. Brnabić najavljuje i pomoć kineskih građana i kompanija našoj zemlji. Za sada su veliki problem naši građani koji se vraćaju iz inostranstvu koji su obavezni da po ulasku u zemlju budu u obaveznom karantinu. I danas je evidentna gužva na graničnim prelazima, a do danas se vratilo preko 65.000 naših državljana, što će predstavljati poseban bezbednosni izazov, rekla je premijerka Srbije. U ovom momentu se u Srbiju vraćaju i naši građani kojima je potvrđeno prisustvo korona virusa, koji će biti stavljani u karantin, samoizolaciju ili na bolničko lečenje. Zato će mere i sankcije biti dodatno pooštrene. Premijerka je rekla da će to biti dodatni udar za naš zdravstveni sistem te je uputila još jedan apel da naši građani ostaju u zemljama boravka. Povratnici koji prekrše mere samoizolaciju biće smešteni u posebne objekte, odnosno karantine koje će obezbeđivati policija i vojska. Ako takva lica zaraze još nekog, mogu očekivati zatvorske kazne, koje će biti još drastičnije ako zaraženi bude imao smrtni ishod, najavila je premijerka Ana Brnabić. Od sutra ujutro biće otvoren i karantin u Moroviću za povratnike koji nemaju obezbeđene uslove za izolaciju. Sutra se očekuju bolje vesti u vezi sa sredstvima za dezinfekciji, a za vikend se očekuju i značajne donacije iz Narodne Republike Kine.