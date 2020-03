Preduzimaju se nove mere zaštite

G. Majstorović Pre: 3 sata Nema komentara

Inđija -Na početku današnje sednice Štaba za vanredne situacije opštine Inđija saopšteno je da je na teritoriji ove opštine 81 lice u izolciji, a reč je ljudima koji su došli iz ugroženih područja. Štab za vanredne situacije danas je u skladu sa novim odlukama i naredbama Vlade i predsednika Republike Srbije i svih nadležnih institucija, doneo i nove mere zaštite na teritoriji inđijske opštine. One se, pre svega odnose na dezinfekciju celokupne teritorije opštine, a ovaj posao u gradu Inđiji obaviće Vatrogasna jedinica, dok će naseljena mesta dezinfikovati JKP „Komunalac“ koje je juče izvršilo dezinfekciju Starog i Novog Slankamena. Jedna od najvažnijih odluka koja je danas doneta je apsolutna zabrana rada kafića, restorana i okupljanja više od pet lica izuzev mnogočlanih porodica čiji članovi žive svi na istoj adresi. Sem toga, nedeljom će u svakom naseljenom mestu biti jasno naglašene prodavnice u kojima će stariji od 65 godina u periodu od 04 časa ujutro do 07 sati moći da izvrše nabavku namirnica, a ispred svake prodavnice će biti volonter opštine Inđija koji će vršiti dezinfekciju i davati masku za lice. Gradska pijaca je zatvorena svim danima, osim srede i subote kada će raditi od 06 sati ujutro do 10 časova, a dezinfekcija i kupaca i prodavaca, kao i rad s maskama i rukavicama će biti obavezan. -Doneli smo naredbu da se kompletno obustavi rad javnih službi, javnog sektora, osim onog dela koji je neophodan za funkcionisanje – kazao je predsednik opštine Inđija Vladimir Gak i dodao da se obustavlja i javni prevoz, kako gradski, tako i prigradski. Doneta je, takođe odluka i naredba da se obavežu svi upravnici stambenih zgrada da .organizuju dezinfekciju ulaza, liftova i svega što je neophodno, a građanima je i ovoga puta upućen apel da budu disciplinovani i odgovorni.